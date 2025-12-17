我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（如圖）登上《Talk Talk秀台語2》擔任評審，場面失控。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk秀台語2》即將畫下圓滿句點，第3季計劃招募選手中。（圖／公視台語台提供）

吳姍儒（Sandy）與浩子（謝炘昊）聯手主持《Talk Talk秀台語2》本月19日迎來總決賽，邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他，火力全開、話匣子停不下來，把自己當主持人放話「要取代Sandy」，更大開黃豪平玩笑，讓吳姍儒氣得質問：「你到底要講多久？」錄影現場飄出火藥味。吳宗憲登上《Talk Talk秀台語2》擔任評審，炮火連發讓主持人吳姍儒、浩子難以招架，一開場吳姍儒就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」吳宗憲一上場簡直像「撿到槍」，火力全開、話匣子停不下來，完全展現「人來瘋」本色。此外，吳宗憲還開玩笑說，第3季要「取代Sandy」，吳姍儒臉色垮了下來苦笑回：「不要這樣喔！」吳宗憲繼續發威，對黃豪平送上支持多元成家的祝福，讓吳姍儒實在受不了：「不要給他麥克風，大家會無法下班喔！你到底要講多久？」笑翻全場。許效舜觀察兩季選手下來，發現第1季選手很認真，而第2季的選手更是將台語融入到生活中，「不管哪一季選手，平常多使用台語，一定都會在表演的時候增加故事的有趣性，台語太重要了，一起讓它變成生活中很重要的溝通方式。」《Talk Talk秀台語》為台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，第二季由浩子與吳姍儒搭檔主持，評審團由許效舜領頭，挖掘台語脫口秀明日之星！本週五晚間8點於公視台語台14頻道播出、當晚9點同步上架DAY DAY台語台YouTube頻道。