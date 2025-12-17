台積電神話破滅？第七波信用管制滿周年，全台房市出現驚人反轉。根據最新政大永慶房價指數，過去靠著科技題材飆漲的台中與新竹，如今房價跌幅居七都之冠，證實台積電光環失靈。更令人震驚的是雙北公寓，在買氣急凍下，價格直接殺回2021年水準，形同跌回4年前。
昔日領頭羊重傷 台中、新竹大樓跌最慘
數據顯示，七都大樓房價在2024年第三季仍是一片紅盤，但到了2025年同期已全面翻黑。 永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，信用管制大幅拉高進場門檻，導致買方觀望、賣方降價求售。
其中，台中市以6.7%的年跌幅慘淪「重災區」，新竹縣市則下跌6.2%緊追在後。這兩區過去受惠台積電與重劃區題材，房價漲勢兇猛，如今在資金潮退去後，也成為修正力道最強的區域。
雙北公寓「打回原形」 跌幅超越大樓
相較於大樓，雙北的老舊公寓跌勢更為慘烈。台北市公寓指數年跌10.1%，新北市年跌8.2%，兩者房價水準均已回落至2021年。 郭翰指出，雙北大樓因具備剛性自住需求，抗跌性較強；反觀公寓產品屋齡高、貸款成數低，在投資客退場與銀行銀根緊縮的雙重打擊下，買氣瞬間急凍，導致價格修正幅度遠高於大樓，房市正逐步回歸基本面。
市場預期反轉 房價進入修正期
郭翰補充，信用管制確實扭轉了市場對房價「只漲不跌」的預期。雖然今年9月行政院鬆綁新青安及換屋族規定，但能否成功為房市止血，仍需觀察後續利率政策與買氣回流狀況，建議購屋族應審慎評估財務能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
