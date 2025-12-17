台灣茶葉再次名揚國際！法國茶葉國際大賽12月2日在法國巴黎舉辦，最終來自台灣的梨山聚鑫製茶廠，以「華崗雪源頭」拿下特別獎，頒獎時卻因為螢幕上出現了中華民國國旗，讓中國大使館人員立刻起身抗議鬧場，嗆聲：「台灣只是中國的一省」，卻遭主辦方無視。對此，梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖也接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分享當下的心境。
台灣好茶揚名國際拿獎！中國大使不滿有國旗抗議
台中市梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖帶著「華崗雪源頭」茶葉，在12月初飛往法國參加茶葉國際大賽，這次賽事齊聚了日本、斯里蘭卡等國，每個國家代表都帶著自家最引以為傲的好茶葉參賽。
最終，聚鑫製茶廠「華崗雪源頭」順利獲得特別獎，在主辦方頒獎時，在大螢幕上亮出了中華民國國旗，但這瞬間觸動了中國大使館人員敏感神經，一男一女瞬間起身大喊：「台灣是中國的一省」，試圖鬧場影響頒獎進行，見此景象台下也有其他代表微微搖頭。而台上的主辦方也以冷態度回應：「你們不喜歡就請你們離開，請安靜」。
獲得榮譽的當下卻遭遇鬧場事件，梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖坦言：「當下心裡蠻冷靜的，無須去做理會」，反而是自家茶葉獲獎，更讓他內心充滿感動，「有幫台灣盡一份心力」，並認為堅持做好對的事情，對國家、社會 付出貢獻，取之於社會、用之於社會，好運會隨之而來。
獲獎台灣好茶「華崗雪源頭」！執行長親曝風味特色
這次在法國茶葉大賽獲獎的「華崗雪源頭」，謝忠霖也表示，其最大特色就在於「山頭香氣以及茶水的柔軟度跟回甘度，突顯台灣最高海拔烏龍茶之特色」。
除此之外，這次法國茶葉大賽現場影片曝光後，也有不少網友在聚鑫製茶廠的社群上留言聲援，更有部分海外中國網友留言鼓勵。對此，謝忠霖表達感謝，並認為：「台灣茶不只代表我們台灣人的堅韌精神，更代表我們整個台灣社會多重文化，就像台灣烏龍茶一樣，風味豐富且有層次喝下也充滿溫暖，歡迎到台灣來品嚐，好的烏龍茶、好的人情味」。
