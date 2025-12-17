我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區昨天（16日）上午發生一起酒駕奪命車禍！48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士小客車，行經慶平路時高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，下半身粉碎性骨折慘死，而鄭男酒測值高達0.95毫克，肇事後一度昏睡，直到當天下午才接受偵訊，警方進一步調查發現，鄭男當天凌晨先後前往兩家酒吧續攤後仍開車上路，卻在事後辯稱自己並未酒駕，甚至打起悲情牌哭窮，當晚法官認定他有畏罪潛逃之虞，火速裁定羈押。事發於16日上午8時9分，當時垃圾車停靠路邊進行清運作業，陳女走到車尾確認回收狀況，不料短短數秒內，就遭後方賓士車追撞，被夾困於垃圾車與小客車之間，導致陳女下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。至於肇事的鄭姓男子因車頭嚴重毀損受困車內，經救援後送醫治療，僅受輕微擦挫傷。警方對鄭男進行酒測，發現其酒測值高達0.95毫克，遠超法定標準。更誇張的是，鄭男送醫後因酒醉呼呼大睡，直到下午才清醒作筆錄。警方更進一步調閱監視器畫面發現，鄭男當天先參加餐敘，隨後於凌晨又接連前往兩間酒吧續攤，移動過全程竟都是酒駕上路，一路喝到天亮才離開。警詢結束後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊時認為其涉案情節重大，且有逃亡之虞，隨即向台南地院聲請羈押。法官指出，鄭男一度狡辯否認自己是駕駛，甚至辯稱經濟狀況不佳，顯有畏罪潛逃之虞，因此於16日晚間火速裁定羈押。事發後網友起底，肇事駕駛鄭男在安平區經營鹽酥鴨攤多年，過去還曾上過知名美食節目，也有許多部落客介紹、推薦。鄭男的身分曝光後，臉書和IG已經被提前關閉，而Google Map上的地標，則遭到網友改名為「酒駕鴨酒駕美食」。本來在地方小有名氣的店家，如今48歲的鄭姓老闆酒駕釀禍，也讓商譽全毀，也讓死者家屬難以接受。