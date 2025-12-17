鶴茶樓表示，今（17）日全台首創酪梨珍珠、酪梨凍開賣，5款新品「第二杯半價」，真實口感全曝光！「酪梨凍」使用真材實料酪梨果肉手工製作，喝得到濃郁的森林奶油香氣；汲取酪梨香氣，壓縮成晶透渾圓的淡綠色「酪梨珍珠」，Q彈散發酪梨味，粉絲都推薦「酪吉酪梨」酪梨冰沙＋酪梨珍珠＋酪梨凍，一次爽喝三種層次，奶香滑順不會太甜膩，是沒喝過的口感一定要嚐鮮。
鶴茶樓：開賣酪梨珍珠、酪梨凍！真實口感曝光
鶴茶樓全台首創酪梨珍珠、酪梨凍掀起粉絲暴動，真實口感全曝光！
酪梨凍：使用真材實料酪梨果肉手工製作，喝得到濃郁的森林奶油香氣。
酪梨珍珠：汲取酪梨香氣，壓縮成晶透渾圓的淡綠色，Q彈散發酪梨味。
酪吉酪梨：粉絲都推薦「酪吉酪梨」就是酪梨冰沙＋酪梨珍珠＋酪梨凍，一次爽喝酪梨凍濃郁滑順、酪梨珍珠Q彈酪梨香、綿密酪梨冰沙三種層次，甜度適中不會過膩，是沒喝過的口感一定要嚐鮮。
酪梨凍蕎麥那堤：在清爽蕎麥香氣中，凸顯酪梨凍風味。
酪梨珍珠鶴頂那堤：鐵粉最愛的鶴頂那堤，以鶴頂紅茶加入鮮奶的拿鐵風味，搭配淡淡酪梨香氣的Q彈酪梨珍珠，很對味。
鶴茶樓：酪梨5大新品「第二杯半價」手搖飲料優惠
今鶴茶樓全台門市開賣酪梨新品，12月17日新上市開賣，一日限定優惠酪梨大師系列「第二杯半價」！「酪梨凍」、「酪梨珍珠」新配料，可以用任何茶底加價15元搭配。提醒大家，限到店消費，線上預訂／外送不適用；每人限購2組／價低優惠。
鶴茶樓酪梨5大新品菜單價格一次看：
「酪吉酪梨」L 90元
「酪梨凍蕎麥那堤」M 75元、L 85元
「酪梨珍珠鶴頂那堤」M 70元、L 80元
「酪梨凍鶴頂那堤」M 70元、L 80元
「酪梨珍珠蕎麥那堤」M 75元、L 85元
「酪梨凍」15元
「酪梨珍珠」15元
資料來源：鶴茶樓
