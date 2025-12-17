我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉全真（如圖）過往與陳昭榮螢幕情侶形象深植觀眾人心。（圖／翻攝自臉書@葉全真 Elsie Yeh）

從戲劇拍檔到螢幕夫妻 23年合作形象深植人心

▲陳昭榮近年來已淡出幕前。（圖／NOWNEWS攝影中心）

緋聞不影響事業 曾聯手創業挺過低潮期

▲陳昭榮（左）、葉全真（右）曾是工作上的夥伴。（圖／陳昭榮經紀人提供）

2020年宣布拆夥 15年合作畫下句點

▲葉全真雖然與陳昭榮（左）因為螢幕情侶形象傳緋聞多年，但陳昭榮當時已經與張瀞文（右）結婚，直到2020年2人才離婚。（圖／NOWNEWS影像中心）

葉全真近日被直擊與同為政大EMBA同學、且一同投入皮拉提斯事業的James私下互動親近，疑似交往中。事實上葉全真出道多年，感情生活向來謹慎，鮮少主動曝光戀情，但她最為人熟知的，就是與本土劇重量級男星陳昭榮糾纏多年的情感傳聞，即使多年來雙方始終未正面承認戀情，但頻繁合作與高度默契，仍讓外界屢屢將2人關係放大檢視，2人也從螢幕情侶變成創業夥伴，直到2020年才結束15年的長年合作。回顧葉全真與陳昭榮的交集，最早可追溯至23年前的八點檔《台灣霹靂火》，2人在劇中搭檔演出情侶，之後又接連合作《嫁妝》、《天下第一味》等多部長壽劇，幾乎成為觀眾心中的固定組合。除了戲劇合作外，全真與陳昭榮2人還共同主持談話節目，默契十足的互動讓不少觀眾誤以為他們私下早已是夫妻，這樣的「螢幕伴侶」形象，無形中也加深了緋聞的傳播力，即便雙方多次否認，仍難以完全平息外界揣測。不同於一般緋聞搭檔容易因流言生變，葉全真與陳昭榮的關係反而延伸至事業層面，2005年2人攜手成立電商公司，初期投入大量資金卻未見成效，一度虧損上千萬元，經營狀況長期低迷。直到後來轉型自創保養品牌，並搭上直播購物熱潮，事業才逐漸回穩，最終甚至創下近億元營業額，多年來葉全真身兼總經理，實際參與營運決策，與陳昭榮並肩撐過最艱難的階段，顯見2人合作關係並非僅止於表面。然而陳昭榮與葉全真這段長達15年的事業夥伴關係，最終仍在2020年告一段落，當時葉全真對外表示，因工作量過大、分身乏術，選擇卸下總經理職務，正式離開公司。消息一出，隨即引發外界聯想，將此決定與陳昭榮的婚姻狀況連結。對此，陳昭榮僅低調回應感謝葉全真多年付出，並祝福她未來一切順利。至於相關揣測，葉全真也曾表達無奈，強調離職純屬工作考量，並非外界所傳的私人因素。除了陳昭榮，葉全真過去也曾公開談及幾段感情經歷，包括不甚愉快的初戀，以及因距離而無疾而終的遠距離戀情。葉全真曾公開坦言自己戀愛次數不多，甚至曾與論及婚嫁的對象和平分手，轉而將重心放在自我成長與事業規劃上，今年再被問及感情狀況時，她依舊保持一貫低調態度，僅表示目前專注於工作，至於與James的關係，經紀公司則簡短回應「謝謝關心，一切隨緣」，顯示她對私人情感依然選擇保留空間。