我是廣告 請繼續往下閱讀

外界多認為網路因為匿名特性，較容易發生霸凌，但沒想到陽明交大教育所研究團隊發現，網路霸凌不僅發生在匿名環境中，部分使用真實姓名的人，反而更會在網路上排擠他人，顛覆一般大眾以為網路匿名才會使人變壞的印象。陽明交大教育所由劉奕蘭教授與王承諺博士設計的社群互動模擬實驗，招募115位成年人加入LINE討論群組，透過製造衝突來觀察在互動過程中誰最可能出現排擠行為。研究發現，網路上常見的排他性攻擊，例如踢出群組、封鎖成員或刻意忽視他人等網路霸凌方式，特別容易發生在具有「黑暗三人格」（Dark Triad）特質的族群，通常在心理學上具有自戀特質、操控行為、衝動性較高及同理心不足等表現。研究發現，高黑暗特質的人在網路互動中，不一定會用言語爭吵，而是傾向用「直接排除」的方式來處理，例如只要意見不合，就可能投票把對方踢出群組，讓人被隔離在討論之外。令人意外的是，這種排擠行為在「實名制」情況下反而更常出現，也就是說，網路霸凌並非匿名才會發生，有些人用真名時更敢出手。此外，這些個體即使不匿名，仍常覺得自己「不會被看到」，使匿名感成為一種人格驅動，而非平台設定而已。顯示網路排他現象並非僅由匿名文化造成，而是人格特質與情境共同作用的結果，凸顯個體差異在網路行為中的重要性。劉奕蘭提醒，實名制並不足以抑制此類行為，平台仍需透過強化行為偵測系統、建立更透明的群組管理規範，並推動用戶教育，才能真正提升網路互動的安全性。