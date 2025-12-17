我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。綠營也嗆藍白，若對這樣的作法有意見，那就發動國會改選。資深媒體人張育寧說，不論藍白是否要發動國會改選，台灣人應該要關心的，是要記得，中共2027年會完成武統準備。張育寧指出，台灣可能迎來憲政史上首次成功倒閣與國會改選，未來可能有兩種劇本：一、若國會不提倒閣：藍白就陷入「進退兩難」的憲政尷尬，看似強勢卻不敢動真格，等於自打臉「民主多數決」招牌，讓綠營反控「藍白心虛、怕民意驗證」；同時，《財劃法》懸置狀態拖長，地方財政亂象放大，民眾怪罪國會無能，進一步侵蝕藍白支持度。張育寧指出，綠營未必因此得利，網軍會散播「藍白軟弱、綠獨裁無敵」，逼藍白內部分裂或地方勢力倒戈，「輿論戰升級為『國會失能、解散重選』呼聲，讓中間選民厭惡全體政黨。」另一種狀況是，國會真的該選，台灣陷入選戰內耗、財政癱瘓，國際看「民主亂象」；失敗則藍白自毀民意，綠營反撲。他認為，無論結果如何，「都讓憲政泥沼化、中間選民絕望」，也讓台灣陷入內亂。張育寧引用毛澤東《矛盾論》指出，共產黨奪權的核心手段是「在對手陣營內部創造尖銳對抗性矛盾」，過去10多年台灣政治社會中，太多事件符合毛澤東戰術指導，中共官方稱之為『打輿論戰、心理戰、法律戰』。」張育寧指出，中共正利用台灣人互相指控策略，不斷在政治人物與政黨之間互相抹紅抹黑，例如『兩岸一家親』爭議，透過柯文哲的特殊位置，成為撕裂泛綠支持者的高度爭議標籤。」他表示，多起國安單位破獲的「中資介入選舉」與政治獻金案件，也顯示中共透過經濟與人脈網分化台灣政黨與地方派系。張育寧指出，法律戰是下一階段。「財劃法的荒腔走板、刪預算刪到分母小於分子、癱瘓憲法法庭，國、眾兩黨黨團不是數學不好也不是笨，而是被命令荒廢心智，目標是癱瘓台灣政治體制。」他說，法律戰將從三條線展開：在台灣內部放大「誰違憲」「誰破壞民主」、操作訴訟、釋憲、倒閣程序；在國際輿論場包裝為「民主亂象」案例；在中國內部宣傳「大陸法治穩定、台灣民主混亂」。張育寧指出，「卓榮泰從『副署但不執行』到『不副署不執行、願做違憲亂政國會倒閣下的民主勳章』之後，輿論戰推動法律戰的各種軌跡隨之出現。」他表示，網軍與社群附和，將複雜憲政爭議簡化為「民主 vs. 獨裁」二元對立，「當話術與社群附和達到高潮，毛澤東預言的『矛盾頂點質變』就會出現：藍白、綠彼此不再是競爭對手，而是『敵我生死戰』。」張育寧強調，危機雖由境外勢力滲透引起，但同時暴露台灣體制漏洞。「如果多數民意真正堅守民主基本底線，最終會透過國會重選、公投等手段突破僵局。」他提醒，「台灣民主來之不易，仍需全體國人信心與努力。」