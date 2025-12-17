桃園火車站後站即將迎來全新社會住宅！國家住都中心今（16）日舉行「福安安居A」動土典禮，這是中央在桃園市推動的第15處社宅，也是桃園區的第3處。全案預計2029年竣工，總工程經費約27億8200萬元，屆時將釋出448戶居住單元，為桃園市民提供優質居住選擇。
黃金地段：三鐵共構與成熟商圈
「福安安居A」選址條件極佳，坐落於昆明路及建國路口，步行6分鐘即達臺鐵桃園站。此處不僅緊鄰未來的捷運綠線G07站預定地，轉乘客運、市區公車及捷運棕線也十分便利。
周邊生活機能成熟，擁有完善學區及福安、福豐、建國公園等綠地；步行即可抵達站前百貨商圈及匯聚多元文化的「東南亞一條街」，食衣住行一應俱全。
建築規劃：全齡友善與社福據點
在建築設計上，「福安安居A」規劃興建三棟地上12層、地下3層建物。為降低對周邊交通影響，停車場車道特別設置於北側福吉二街。社區空間設計強調鄰里交流，透過綠蔭人行道、街角廣場及中庭廣場串連周邊公園。
外，本案地面層配合桃園市政府需求，將設置托嬰中心、身心障礙者社區日間作業設施（小作所）及身心障礙者服務中心，強化地方社福網絡，讓社宅不僅是居住空間，更是民眾生活與照護的堅實後盾。
租金試算：分級收費，最低市價3折
關於民眾最關心的租金，依中央社宅租金分級原則，將依各縣市「最低生活費」倍數為級距，就申請人身分或社宅所在縣市所得負擔能力，以不同折數計算租金，分為三級收費，最高 3 折、最少 8 折。（以台北市為例，2025年公告最低生活費為每人每月 2萬0379 元）
未來展望：住都中心深耕桃園
國家住都中心表示，鑑於桃園市人口成長快速，住宅需求殷切，目前已於桃園區推動3處共1034戶社宅。除了今日動土的「福安安居A」，還包括今年10月完成招租的「慈文安居」，以及日前剛動土的小檜溪重劃區「日光安居」。未來將持續盤點適宜土地，提供青年及婚育家庭更安心的居住選擇。
資料來源：國家住都中心
- 第一級（弱勢戶）：低收入、中低收入戶，租金為市場行情 3折。
- 第二級（中低所得）：平均所得低於最低生活費1.5倍，租金為市場行情 6折。
- 第三級（一般戶）：平均所得介於1.5倍至3.5倍之間，租金為市場行情 8折。
