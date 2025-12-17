我是廣告 請繼續往下閱讀

星宇航空目前航線以亞洲地區、歐美為主，許多乘客期盼能盡速開航歐洲。今（17）日星宇航空公關長梁文龍告訴媒體，歐洲航線有計畫推展，歐美還有許多航點候選中，應該很快就會有好消息跟大家公布。星宇航空公關長梁文龍表示，明年對公司來說是精彩的一年，有許多飛機要交機，長程線規劃一定在計畫內，歐洲、美國都還會有一些新的航線，至於具體是哪一些航點，因為還有很多個候選人，當地的城市或國家也都相當積極，所以還在內部評估當中，應該很快就會有消息跟大家公布。星宇航空航線目前仍以亞洲地區和美洲為主，梁文龍認為，川普關稅政策慢慢鈍化，有一些之前要去美洲而沒去的人會慢慢湧現，所以他樂觀看待明年美線，亞洲地區仍是傳統旅遊勝地，台灣人也習慣去日本，評估東北亞還是會持續這樣的熱度，不過有一個關鍵是日本央行升息，是否可能導致日圓升值，影響消費者意願，票價部分還是要由供需決定。梁文龍透露，星宇航空明年2月會新開台北、台中飛宮古島，這城市相當有潛力，許多消費者追求放鬆慢活，歐洲線部分會有計畫推展，下半年是比較確定的。