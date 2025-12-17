我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部近期遭指控多筆標案廠商資格，繼台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑後，藍委王鴻薇日前再踢爆，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額10萬「鴻璋茶葉」茶行得標。國防部官員今（17）日證實，詐欺遭判案的「鴻璋茶葉」前負責人確實有進入營區。「鴻璋茶葉」現任林姓負責人稱公司不找駐點人員，因為還要請人、管理很麻煩，所以都找維護的，如果有報修就去，她也承認跟前負責人黃鴻鈞「是朋友」，同時也坦承先前有聘他當工讀生，論件計酬，跑幾個維修的點，不是正式員工，因為工作要保勞保。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢時詢問顧立雄是否知情，顧立雄說，這是一個一般的案子。不過，徐巧芯反問，你上面採購勾選具有敏感或國安業務採購，是否涉及國家安全也勾是」，採購室主任趙亞平則解釋，「基本上，只要是國防部採購品項都會勾是，實際上還要看個案性質。」顧立雄補充說，凡事要進入營區，就他了解都要做資安查核，因為進入營區，所以進來的人要對他做人員調查。隨後徐巧芯秀出茶行現任負責人受訪影片，質疑該茶行標到2個標案是否有疑慮，負責人在社群軟體並坦承自己是人頭？徐巧芯說，今天如果標案是茶葉的禮盒、年節禮品，她一點意見都沒有。但是涉及到資通訊的安全，能夠在社群平台上面寫說，就是跟國防部的這個互動嗎？譬如22 小時之前，「我們跟國防部的人說了，我們也可以廢標等等之類的」，這些都是顯示出了這個茶行，他在這樣子的一個資訊安全的標案上面，它其實不至於敏感性的。徐巧芯質疑，這家公司標到2項採購案是否合適？趙亞平解釋，基本上看廠商資格，至於負責人所講的，並不代表成為購案成立的佐證，國軍是看資格。這個海軍司令部有確認，該廠商是系統維護不是機敏專案，資料不會在裡面，是系統維護。徐巧芯追問，負責人說茶行找工讀生維修，資安維運這樣合適嗎？趙亞平說，所有作業人員依照國軍規定，不管找誰合作，進營區都要提供名單，國防部會查核，徐巧芯追問「所以黃鴻鈞有無盡去營區？」趙亞平一開始回應說「要問海軍」，後來被多次逼問後，才證實「有」，讓徐巧芯現場發飆，質疑為何不一開始就說有。徐巧芯說，鈞威科技的黃鴻鈞來做投標的，可是這個黃鴻鈞的鈞威科技，因為涉及三起偽造廠商資格投標，包含上面很清楚，他投標立法院，被發現有問題被拒絕給付，然後提告立法院長韓國瑜輸掉官司，法務部也告他詐欺，判刑確定。鈞威科技照理來說，黃鴻鈞他要被列為黑名單。結果他利用所謂茶行，盤給這個林姓負責人。徐巧芯接著說，林姓負責人一下子是說兩個人沒關係，一下說聘用黃鴻鈞作為工讀生，那等於你把前負責人回聘進來，又說是技術上的資源，甚至投標的地址，是在黃鴻鈞先生的外公家，這個案子，到底是黃鴻鈞在標，還是林小姐在標？顧立雄解釋說，前負責人黃鴻鈞的「鈞威科技」停權是2019年到2022年，從沒參與過國防部的標案，而「鴻璋茶葉」是2022年得標的，也沒有被停權，因為這是150萬以下的標案，依照採購法，符合比價、議價程序，完全依照政府採購法相關規定。徐巧芯繼續質疑，這茶行這樣標案子有沒有掛羊頭賣狗肉？知道沒有設駐點人員，而且找另外一家員工請工讀生？顧立雄說，這都經過驗收合格結案；趙亞平也說，合約是要完成系統維護，沒有要求駐點。徐巧芯再質疑既然已經知道了要不要查核？顧立雄說，這應該跟履約事項沒有關聯，就合約論合約，合約履行有沒有符合政府採購法、履約有無確實，履約完畢進行驗收結案這才是重點，其他的勞資之間有任何相關的糾紛，就甲方立場，當然有相關部會可以來處理，就甲方立場是合約儘速完成。