全球旅遊市場尚未完全回穩之際，越南卻交出一張亮眼成績單。官方統計顯示，越南已於本月中旬迎來今年第2000萬名入境旅客，象徵國際觀光動能全面回溫，也凸顯該國在逆境中維持吸引力的能力。根據《路透社》報導，越南文化體育旅遊部15日發布聲明指出，今年國際旅客人次可望達到2100萬，不僅遠高於去年水準，年增率達19.3%，更一舉超越2019年疫情前創下的1800萬人次歷史高峰。越南長期以來以多樣化的旅遊資源聞名，從綿延海岸線、熱帶島嶼到古城與世界遺產，吸引大量國際旅客。然而，今年觀光復甦過程並非一帆風順，首都河內一度多次名列全球空氣污染最嚴重城市，部分中部與沿海觀光城市也遭遇洪災侵襲。包括順化、會安與芽莊等知名景點，皆曾因極端天氣導致交通與設施受損，對旅遊業造成短期衝擊。但在政府積極修復基礎設施、加強行銷與放寬簽證政策下，旅客人數仍持續回流，顯示市場信心逐步恢復。國家統計局資料顯示，今年1至11月的外國旅客來源中，中國旅客占比最高，約占整體四分之一，其次依序為韓國、台灣、美國與日本，亞洲市場仍是支撐越南觀光的核心力量。分析人士指出，隨著航班運能恢復、區域旅遊需求升溫，加上越南持續改善旅遊服務與基礎建設，該國已重新站穩東南亞觀光要角的位置。即便面對氣候與環境挑戰，越南觀光業仍展現出高度韌性，為明年的旅遊表現奠定穩固基礎。