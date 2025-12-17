2025年1月21日，春節前嘉義大埔發生6.4地震，餘震延續到整個年假，至今仍讓民眾餘悸猶存，地震專家郭鎧紋表示，台灣近期已連續112天沒有發生「規模6以上地震」，歷史資料統計平均100天會發生1次，若依過去3年較長間距158天、162天推估，下次發生規模6以上地震時間可能在明年春節前後。
郭鎧紋接受《NOWNEWS》採訪指出，過去30年來，台灣M6+地震的平均間距約100天，從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共發生17個M6+地震，撇除0403花蓮地震期間的個案，兩個M6+地震間距最接近100天的間隔為98天，最長則是158天和162天。
郭鎧紋強調，台灣上一次出現M6+地震，是2025年8月27日，在宜蘭外海，至今（12月17日）已經長達112天沒有再發生，因此從現在開始，M6+地震隨時都有可能發生，且機率隨間隔時間拉長越高。
郭鎧紋也提及，地震絕對是無法預測的天災，但透過歷史觀察數據，仍可評斷風險，單純以2023年之後，兩個M6+地震最長間隔距離158天、162天計算，下一個M6+地震有可能落就在2026年2月；其中板塊最活躍的「東部外海、南台灣」肯定是最需防範的地區。
