▲從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共發生17個M6+地震，最長間隔為158天和162天。（圖／郭鎧紋提供）

▲台灣從2002年開始，曾經在春節連假發生過的M6+地震總覽。（圖／郭鎧紋提供）

2025年1月21日，春節前嘉義大埔發生6.4地震，餘震延續到整個年假，至今仍讓民眾餘悸猶存，地震專家郭鎧紋表示，台，歷史資料統計平均100天會發生1次，郭鎧紋接受《NOWNEWS》採訪指出，過去30年來，台灣M6+地震的平均間距約100天，從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共發生17個M6+地震，撇除0403花蓮地震期間的個案，郭鎧紋強調，台灣上一次出現M6+地震，是2025年8月27日，在宜蘭外海，至今（12月17日）已經長達112天沒有再發生，郭鎧紋也提及，地震絕對是無法預測的天災，但透過歷史觀察數據，仍可評斷風險，單純以2023年之後，兩個M6+地震最長間隔距離158天、162天計算，