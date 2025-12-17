我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱（左）先前公開認愛，公開發佈自己跟Ian（右）情侶裝的照片。（圖／翻攝自魏如萱IG@waawei）

金曲歌后魏如萱近日遭媒體報導相關緋聞，內容影射她與〈劣根〉MV男主角、現在的男友Ian關係匪淺，甚至指出她疑似透過社群「小帳」，在Threads上和每則點評魏如萱當小三的發言下留言，該帳號有一味的護主心態，被外界視為是魏如萱本人的小帳號。對此，魏如萱所屬經紀公司「好多音樂」今（17）日發布正式聲明，針對報導中的指控逐一駁斥，強調該私密帳號絕非藝人本人，盼外界停止散播謠言。針對媒體報導指稱魏如萱的歌曲〈劣根〉MV因為由Ian擔任男主角，拍攝內容有兩人親密的畫面，為了消除當時出現的「魏如萱是若盈和Ian之間第三者」傳言，因而刪減、修改或重新剪輯，導致尚未公開一事。對此，好多音樂在聲明中澄清：「該MV已於今年9月在各大 KTV正式上架播映。」好多音樂表示，魏如萱與MV對手戲演員在拍攝前並不認識，相關報導指稱MV因敏感關係而未公開的說法，與事實不符。對於報導中指出魏如萱擁有並經營私人小帳一事，經紀公司表示：「該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬。」相關的揣測與指控皆屬子虛烏有。好多音樂表示，對於未經查證的報導內容已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，並懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。