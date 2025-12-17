金曲歌后魏如萱近日遭媒體報導相關緋聞，內容影射她與〈劣根〉MV男主角、現在的男友Ian關係匪淺，甚至指出她疑似透過社群「小帳」，在Threads上和每則點評魏如萱當小三的發言下留言，該帳號有一味的護主心態，被外界視為是魏如萱本人的小帳號。對此，魏如萱所屬經紀公司「好多音樂」今（17）日發布正式聲明，針對報導中的指控逐一駁斥，強調該私密帳號絕非藝人本人，盼外界停止散播謠言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲魏如萱曾發過自己跟Ian情侶裝的照片，公開放閃。（圖／魏如萱IG@waawei）
▲魏如萱（左）先前公開認愛，公開發佈自己跟Ian（右）情侶裝的照片。（圖／翻攝自魏如萱IG@waawei）
澄清MV疑雲　強調9月已上架KTV

針對媒體報導指稱魏如萱的歌曲〈劣根〉MV因為由Ian擔任男主角，拍攝內容有兩人親密的畫面，為了消除當時出現的「魏如萱是若盈和Ian之間第三者」傳言，因而刪減、修改或重新剪輯，導致尚未公開一事。對此，好多音樂在聲明中澄清：「該MV已於今年9月在各大 KTV正式上架播映。」

好多音樂表示，魏如萱與MV對手戲演員在拍攝前並不認識，相關報導指稱MV因敏感關係而未公開的說法，與事實不符。

嚴正否認經營小帳　呼籲停止散播不實訊息

對於報導中指出魏如萱擁有並經營私人小帳一事，經紀公司表示：「該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬。」相關的揣測與指控皆屬子虛烏有。好多音樂表示，對於未經查證的報導內容已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，並懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

【好多音樂 聲明全文】

針對《鏡週刊》近日關於本公司旗下藝人魏如萱之相關報導，內容多有不實，本公司特此聲明澄清如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。 好多音樂


看更多相關新聞

魏如萱談愛突臉紅！羞認還跟Ian在一起　紐約連線私密情趣曝光

魏如萱捲Ian三角戀首露面！不甩輿論辣秀美腿　與若盈1巧合引遐想

魏如萱拍MV主動追求！爆戀情暑假限定Ian將離台　留若盈獨自療傷

相關新聞

今日壽星／43歲魏如萱才認愛小21歲Ian！她與若盈IG發文1巧合惹議

魏如萱合體陳綺貞！明年2月回小巨蛋開唱　11/27 KKTIX搶票一次看

蕭煌奇七夕才告白！魏如萱自嘲破台語：同一句錄10次才對1次

魏如萱跟電台請假內幕曝　蕭煌奇差點想罵她：北七！選我就好了