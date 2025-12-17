我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士需要一名防守一流、拉開空間、融入團隊中鋒。（圖／取自NBA X）

▲熱火需要字母哥，重新成為東區冠軍有力競爭者，這是Pat Riley讓熱火再次偉大奪冠計畫。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

勇士13勝14敗西區第八，熱火14勝12敗東區第九，公鹿11勝16敗東區第10，三隊開季表現都不如預期，都不在狀況，都需要一筆關鍵交易「救贖」。勇士過去12戰4勝8敗，在Stephen Curry復出的7場比賽只有1勝6敗，反而Curry缺陣的5場比賽勇士還能打出3勝2敗戰績。勇士防守效率目前排聯盟第五，這是最重要底氣，但勇士需要一筆救贖交易，改變現況。公鹿正在沈淪，近14戰3勝11敗，看不見未來。公鹿老大「字母哥」Giannis Antetokounmpo因傷病打打停停，繼續留在公鹿展現忠誠信念開始動搖。公鹿也擺明，除非字母哥主動要求交易，否則公鹿就是繼續圍繞他建隊補強。公鹿和字母哥之間明顯沒有溝通，更不夠坦誠，雙方分手，公鹿進入重建，勢難避免。熱火最近5連敗，過去七戰1勝6敗，開季快節奏高速進攻運轉吹捧已失去神奇。熱火籃球事務總裁Pat Riley肯定不會放過得到世紀級球星字母哥機會，熱火想要翻身，在東區翻雲覆雨，搶字母哥是唯一方案。美國媒體Fadeawayworld模擬這筆三方交易超級創意，讓人喜歡，三隊都可能翻身成為全新競爭者。三方模擬交易是：熱火：得到字母哥、Al Horford、Brandin Podziemski。勇士：得到Myles Turner、Jaime Jaquez Jr.公鹿：得到Tyler Herro、Kel’el Ware、Jonathan Kuminga、Terry Rozier，2028勇士首輪+2029熱火首輪+2031熱火首輪勇士需要一名防守一流、拉開空間、融入團隊中鋒，Myles Turner功能和能力在公鹿並沒有很好發揮，他更適合勇士陣容和打法。Jaime Jaquez Jr.是被低估小前鋒，能當3D防守玩命，跟Jonathan Kuminga靠天賦和運動能力打球方式，需要球權和戰術角色完全不同。勇士能因為這筆交易，攻防、體質、輪換同時得到重大改變。熱火需要字母哥，重新成為東區冠軍有力競爭者，這是Pat Riley讓熱火再次偉大奪冠計畫，出清Terry Rozier薪資空間，這是公鹿需要的，Tyler Herro+Ke;’el Ware都是先發等級球員，再出兩個首輪，對公鹿有足夠吸引力和誘因。Al Horford、Brandin Podziemski都是熱火板凳和爭冠陣容最完美拼圖，功能性強，值得熱火賭一把大的。公鹿拿下三個年輕可以扛先發球員，明年夏天還能騰出Terry Rozier近2700萬美元薪資空間，三個未來首輪籤都是重要重建資產，公鹿需要大破大立，這筆三方交易公鹿並不吃虧，同時完美解套進入下一個階段。這筆模擬三方交易公鹿並不吃虧，三個馬上能扛先發未來年輕球員+三個首輪，還有一個2000多萬美元到期合約可以釋放，公鹿已經很難拿到更好報價。期待這筆三方交易成真，NBA肯定會更熱鬧精采可期。