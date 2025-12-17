我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏于喬今宣布懷孕，感性喊話肚中寶寶，「謝謝你成為2025年我最棒的禮物。」（圖／夏于喬臉書）

今稍早《NOWNEWS今日新聞》關心夏于喬，其經紀人代為轉達現況：「目前還是在工作拍戲，謝謝劇組的體諒，初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切！」

▲林書宇執導作品《小雁與吳愛麗》是他和夏于喬的共同心血。（圖／攝影林柏年攝）

林書宇痛失前妻！牽手夏于喬邁入新人生