41歲女星夏于喬宣布懷孕！夏于喬與知名導演林書宇2019年結婚，今（17）日捎來好消息，她於社群臉書上曬出超音波照片證實懷上寶寶，「我在2025年末終於得到最大的獎了！」並以手拿老公林書宇的金馬獎座自封「最佳準媽咪」，逗趣可愛畫風湧入大批粉絲祝福。
夏于喬透過臉書發文寫道，「謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。」
當中夏于喬以手拿金馬獎座的照片自頒「最佳準媽咪獎」，巧妙呼應今年7月於第27屆台北電影獎上，她頒發「最佳編劇」給林書宇，夫妻倆在台上激動不已，林書宇感性說：「我要謝謝老婆，沒有她就不會有這個劇本。」夏于喬當場淚崩。
今稍早《NOWNEWS今日新聞》關心夏于喬，其經紀人代為轉達現況：「目前還是在工作拍戲，謝謝劇組的體諒，初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切！」
事實上，林書宇1997年入行，從事幕後工作，2008年第一部劇情長片作品《九降風》獲得金馬獎最佳原創劇本獎，事後多次在台北電影節、金馬獎及國內外各大影展提名，從事生涯離不開獎項；如今夏于喬宣布懷孕，也用獎座形式呈現，頗具巧思。
林書宇痛失前妻！牽手夏于喬邁入新人生
林書宇2000年與第一任妻子結婚，不幸妻子於2012年病逝，他喪妻後以自身傷痛經驗創作電影《百日告別》。到了2016年，林書宇與夏于喬開始交往，終於走出喪妻陰霾，邁向人生下一階段。
2019年，夏于喬驚喜宣布與林書宇結婚，談到2人什麼時刻想成為夫妻，女方表示2人性格隨性，「有一天到了，我們突然決定，來去第一次一起出國玩的瀨戶內海拍婚紗吧！於是就出發了！」
🔺資料來源－
夏于喬臉書
