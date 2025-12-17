《NOWNEWS今日新聞》替大家找到解決方法，一樣實測超好買；業者也再推薦代碼「93014」爽吃大披薩+2種炸物副食+巧克力QQ球優惠399元。

我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客：優惠代碼「15596」小披薩+附餐8選2！民怨：根本沒得選

▲必勝客優惠代碼「15596」套餐122元，掀起披薩之亂。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

《NOWNEWS今日新聞》記者實測「披薩5選1」口味有：彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福。

▲被關單點不到優惠套餐？選不了想吃的餐點？記者實測還是可以買。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

必勝客「15596」122元披薩之亂大爆單！系統直接被關單？

不怕關單！記者實測解決方法「還是超好買」 官方再推薦優惠代碼：93014

建議解決方法為：重新選擇門市或取餐日期／時間再試試看。只是記得先搜尋好所在地點附近的其他門市，或者上下班會經過的地點來考慮購買。

建議解決方法為，選擇其他系統有顯示的餐點；如果是必吃的選項，只好跳回選擇不同的餐廳那一關，調整取餐門市看看，是否想吃的東西都還有貨可選擇。