必勝客因優惠代碼「15596」掀122元披薩之亂，「9吋小披薩+附餐2個」只要122元，大批消費者趨之若鶩！有網友點餐時，發現系統關單買不到、附餐沒有多到8款可以選，大罵說好的優惠活動騙人。對此，官方回應表示：「由於序號兌換反應熱烈，部分門市因食材庫存短缺，暫時無法提供優惠兌換。」《NOWNEWS今日新聞》替大家找到解決方法，一樣實測超好買；業者也再推薦代碼「93014」爽吃大披薩+2種炸物副食+巧克力QQ球優惠399元。
必勝客：優惠代碼「15596」小披薩+附餐8選2！民怨：根本沒得選
必勝客優惠代碼「15596」，開吃「9吋小披薩+附餐8選2」只要122元，對比原價538元、相當於現省超過400元，掀起披薩之亂！不過有民眾抱怨，系統提供的附餐根本沒有到8款，讓人怎麼選？
事實上，這款「15596最狂雙12」套餐122元組合，其實是：外帶「1個9吋鬆厚小披薩（5選1）＋第一款附餐（3選1）＋第二款附餐（5選1）」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測「披薩5選1」口味有：彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福。第一款「附餐3選1」有3片蒜香起司軟法、脆糖扁可頌、飛想檸檬紅茶300ml可選；第二款「附餐5選1」則有巧克力QQ球5顆、薯金幣（小份）、玉米濃湯（含奶製品）1杯、百事可樂330ml、七喜330ml可選。
附餐分為兩階段、各從不同餐點中選擇，並非8款選項直接選2款；加上有的門市可能沒有供應全部餐點，才造成附餐選擇看起來沒有那麼多。
必勝客「15596」122元披薩之亂大爆單！系統直接被關單？
122元披薩套餐實在太便宜，大批消費者趨之若鶩，一張訂單狂點必勝客「155696」好幾套，讓店員做到手軟拜託別再傳。不過有網友分享，點餐時發現系統疑似關單買不到，氣得大罵說好的優惠活動卻騙人。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問台灣必勝客，官方回應：「由於序號兌換反應熱烈，部分門市因食材庫存短缺，暫時無法提供優惠兌換。」
不怕關單！記者實測解決方法「還是超好買」 官方再推薦優惠代碼：93014
大家別怕關單！《NOWNEWS今日新聞》記者實測，幫大家找到「還是超好買」解決方法。首先，會關單主要是部分門市食材短缺、或接單數量已經超過負荷。
通常會因為系統無法在你選擇的門市、日期及時間供應所選的餐點，出現找不到必勝客優惠組合的情況。建議解決方法為：重新選擇門市或取餐日期／時間再試試看。只是記得先搜尋好所在地點附近的其他門市，或者上下班會經過的地點來考慮購買。
而餐點選項最下方，則會顯示你選擇的門市可能已經停止供應部分商品。建議解決方法為，選擇其他系統有顯示的餐點；如果是必吃的選項，只好跳回選擇不同的餐廳那一關，調整取餐門市看看，是否想吃的東西都還有貨可選擇。
另外，必勝客也再推薦優惠代碼「93014」，開吃「大披薩＋2種炸物副食＋巧克力QQ球」特價399元。官方表示：「感謝消費者支持，必勝客將持續用心回饋消費者，提供最美味的餐點。」
資料來源：必勝客、Threads
