Uber Eats好市多Costco上線滿6個月，今（17）日公開最新消費數據，Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣觀察民眾在外送採買上有三大新趨勢，從銷量來看，除了一上線就穩坐銷量王的大烤雞之外，有觀察到健康飲食抬頭，且雙會員高消費力、以及「即時備餐」是下單的黃金時段。其中，新竹更出現「最強超級會員」，半年內狂點41次好市多，累積消費達23萬元。
張祐欣表示，觀察這半年的消費者趨勢，幾乎有半數都有熟食，顯示民眾即買即食的需求提高。根據Uber Eats公布的最新Top 10熱銷榜單，雖然「科克蘭美式大烤雞」毫無懸念穩坐冠軍，但榜單顯示更健康了，包括「酪梨佐雞肉沙拉」、「石安牧場動福蛋」及「美國無籽綠葡萄」等健康輕食紛紛新進榜，顯示消費者越來越傾向透過外送購買新鮮食材來維持健康飲食。
「雙會員」最會買！新竹人半年砸23萬
誰是外送平台的主力軍？數據顯示，同時擁有Uber One及好市多會員資格的「雙會員」，成為最精打細算的消費主力。這類會員平均每筆訂單可省下約300元，黏著度極高。數據指出，全台「最強會員」來自新竹店，該名雙會員在半年內下單41次，總消費金額高達23萬元。此外，新莊區也有一名雙會員展現驚人財力，單筆訂單就點了價值超過4萬元的黃金珍珠手鍊與飯店住宿券。
兩大「黃金時段」曝光！上班族成主力
想避開塞車與排隊人潮，消費者越來越懂得利用零碎時間。Uber Eats數據揭露上午10點至11點以及下午4點至6點是兩大下單高峰。上午時段多為辦公室補充常態備品或午餐會議需求；下午時段則是上班族下班前先點好晚餐備料。
Uber Eats × 好市多 最新熱銷 TOP 10
1.科克蘭 美式大烤雞
2.科克蘭 冷藏全脂鮮乳
3.科克蘭 冷凍帶尾特大養殖生蝦仁
4.科克蘭 豪華凱薩沙拉
5.產銷履歷 香蕉
6.科克蘭 烤雞大腿
7.科克蘭 三層抽取衛生紙
8.科克蘭 酪梨佐雞肉沙拉 (新進榜)
9.石安牧場 冷藏動福蛋 (新進榜)
10.美國無籽綠葡萄 (新進榜)
資料來源：Uber Eats
