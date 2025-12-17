我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案及政治獻金案，案件接近尾聲，15日起將密集進行言詞辯論。今（17日）上午柯文哲律師團續行答辯程序，而柯文哲律師團先前出庭時，多次將砲火猛攻時任台北市副市長林欽榮，認為他所作所為和證詞不同，更指控檢察官林俊言涉嫌偽造證人筆錄，今（17日）於開庭時建請合議庭告發。柯文哲律師團今（17日）上午答辯時控訴，檢察官於偵訊時多次壓迫，提到當時被羈押的彭振聲認罪，是因為檢察官當時告訴他，陳情案轉研議就涉及圖利。鄭深元認為，彭振聲因為相信檢察官法律專業就認罪，認罪無效。至於邵琇珮部分，多次要求京華城增加公益及對價，並無圖利之意，而會認罪也是因為遭到檢察官施壓「不要想糊弄過去」等語，邵琇珮行為當時認為其行為不違法，無明知違法，但為了減刑、保住飯碗認罪。鄭深元表示，圖利罪適用要嚴謹，檢察官和律師研究京華城案長達一年的時間，而柯文哲在批示當下只有幾分鐘的時間判斷，若柯文哲「明知違法」並反問在場檢察官及法官：「那我們法律是不是白唸？」而柯文哲律師團多次指控林欽榮，指出林欽榮於作證時稱容積獎勵必須要有法律依據，「否則多給一平方米都是圖利。」之證詞稱是「偽證」，當庭請求合議庭告發林俊言偽造證人筆錄涉嫌偽造文書；另告發林欽榮涉嫌偽證。