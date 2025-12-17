啦啦隊女神李多慧今受邀成為Uber Eats應援團長送暖，會中透露她一週會點7次外送，幾乎是天天都要點，美食、生鮮都靠外送。此外，她也分享「超迷糊」糗事，身為十足「烤肉控」的她，自爆曾興高采烈約朋友到家裡開趴，結果竟然連最重要的肉都忘記買，眼看就要開天窗，最後全靠外送員「神救援」才化解尷尬危機。
朋友還在路上肉先到！女神大讚
李多慧擔任好市多Uber Eats 滿6個月的「好事應援團長」，大方分享自己的購物趣事。她笑說自己超級愛吃烤肉，以前去好市多一定會親自扛一大盤牛小排和醃好的燒烤肉片回家。
但她也自爆，有一次約了朋友來家裡烤肉，直到當天整理食材才驚覺：「天啊！我竟然忘記買肉！」情急之下她趕緊打開 App 下單，結果結局神反轉：「朋友都還在路上，肉就先到了，完全不露餡！」這次驚險的經驗讓她大讚外送平台根本是「行程忙碌時的救星」，讓聖誕節聚餐變得超方便。
李多慧私藏必買清單曝光
雖然愛吃肉，但為了維持啦啦隊女神的完美體態，李多慧對於飲食控制也相當嚴格。她透露在訓練期間，新鮮蔬菜水果以及各種堅果是她的必買清單。她表示，好市多的大份量剛好適合她準備「一週的訓練菜單」，讓她在忙碌的應援行程中，回家點一下就能快速備餐、補充營養。
好市多熱銷榜大洗牌 健康輕食成新寵
李多慧的飲食習慣其實也反映了台灣民眾的消費新趨勢。Uber Eats 分析近6個月的消費數據發現，好市多熱銷 TOP 10 出現洗牌現象。雖然「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍，但包括「酪梨佐雞肉沙拉」、「石安牧場動福蛋」及「美國無籽綠葡萄」等健康食材紛紛衝進榜單，顯示民眾越來越重視飲食健康。
Uber Eats × 好市多 最新熱銷 TOP 10
科克蘭 美式大烤雞
科克蘭 冷藏全脂鮮乳
科克蘭 冷凍帶尾特大養殖生蝦仁
科克蘭 豪華凱薩沙拉
產銷履歷 香蕉
科克蘭 烤雞大腿
科克蘭 三層抽取衛生紙
科克蘭 酪梨佐雞肉沙拉
石安牧場 冷藏動福蛋
美國無籽綠葡萄
資料來源：Uber Eats
