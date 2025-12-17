我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案、政治獻金案，被依涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪嫌求處28年6月徒刑。案件一審進入尾聲，15日起進行言詞辯論。今（17日）柯文哲律師續行答辯，針對210萬政治獻金部分及「小沈1500」是否涉及賄賂進行辯解，更直接曬出沈慶京的銀行提領紀錄，指控檢察官刻意隱藏事實。柯文哲及沈慶京於109月2月20日會面時談論何事？兩人均稱記憶不清，而鄭深元則認為有談論延壽國宅拆遷典禮，柯確實也在同年3月30日出席典禮。至於朱亞虎稱兩人有談論京華城一事，其並未參與，僅依沈慶京談完後笑容滿意才做出推測，未能證明兩人見面和京華城一案有關聯。針對210萬政治獻金部分，鄭深元表示強調非賄，且當時威京集團欲以「公司」名義捐款，但因前一年虧損不符標準，才改以「個人」名義捐贈，而210萬流向政治獻金專戶。鄭深元認為，朱亞虎為了支持民眾黨，借花獻佛，請沈慶京出錢後再傳訊息向3人（李文宗、蔡壁如、張哲揚）邀功。鄭深元表示，檢方稱容積率20%有容積獎勵121億的價值，但210萬僅佔了1萬分之1.7，「小到連圓餅圖都畫不出來！」此話一出，旁聽席及檢察官都笑了。對於外界關注的「小沈1500」部分，鄭深元痛批：「全是推測！」更怒轟檢察官「騙票」搜索，無證據能力。提到沈慶京於111年1月起每月平均會提領1000萬元，在同年9月2日到10月17日提領的1600萬當中，有1500萬被檢方認定為行賄，但仍在同年12月6日存了1000萬元，認為檢方刻意隱藏事實，「胡亂拼湊、難以接受！」