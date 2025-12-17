演藝圈再傳重磅喜訊！現年32歲的男星李玉璽與知名作家許允樂，今（17）日無預警在社群平台曬出婚戒與結婚證書，正式宣佈結為夫妻。這段相差6歲的姐弟戀，在經歷近1年的穩定交往後修成正果。李玉璽也曝光願意跟許允樂攜手一生的關鍵原因，在於許允樂遇到事情時，只牽他手、不會說教，她的一舉一動，能讓世界慢下來。至於粉絲們關切的婚宴日期，以及是否有喜了，李玉璽對《NOWNEWS今日新聞》表示，目前婚宴正在籌備，也還沒有寶寶，但是他會努力，有好消息會跟大家說。

▲李玉璽（左）和許允樂（右）姐弟戀修成正果。（圖／翻攝自李玉璽臉書）
不追求儀式感　李玉璽：她讓世界慢下來

李玉璽在文中表示，自己其實不太擅長那些大眾認為很重要的事，例如儀式感。但許允樂從未強迫他學會，而是選擇「把它變小，小到剛好只有我們聽得到」，用最舒服的方式經營這段關係。

他更舉出兩人相處的細膩微小之處，透露自己皮膚過敏時，許允樂的反應不是說教式的不要抓，而是溫柔地牽住他的手。無聲的陪伴與包容，讓李玉璽深刻感受到愛意，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。」

因《婚內失戀》相識　讓李玉璽相信愛情

李玉璽與許允樂的緣分始於2024年合作的舞台劇 《婚內失戀》，雖然當時兩人在劇中並無直接同台演戲，但在巡演與宣傳活動中逐漸熟識，並於2025年初被媒體爆出熱戀。李玉璽曾公開表示，是許允樂讓他相信愛情。回顧這段戀情，兩人從8月在郵輪上放閃，到10月鬆口以結婚為前提交往，並已見過雙方家長，進度十分神速。

許允樂曾和張兆志結婚　前夫祝福她的幸福被溫柔地托住

曾和張兆志結婚的許允樂，離婚後遇到李玉璽，重新找回愛的勇氣。據了解，張兆志和許允樂結婚6年，因為對生小孩沒共識最後離婚，但其實張兆志從未想過離婚。張兆志曾對外表示，因為和許允樂對生小孩的想法不同，在35歲就結紮，前妻也知道，想過用各種方法，甚至會積極參加朋友小孩的抓周、滿月、一日爸媽活動，看能不能激發內心的父愛，但最後仍無法說服自己真的想成為父親。

張兆志雖然是感情大師，常常在社群網站上解答網友的愛情疑難雜症。他自己從離婚以來完全沒有對外說過些什麼，只有在IG上PO「安靜就是最好的祝福」，現在許允樂宣布喜訊，張兆志也低調發文，「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福」，給予許允樂無聲且溫暖的祝福。

李玉璽臉書全文

我不太擅長

那些其實很重要的事情

例如儀式感

她沒有要我學會

只是把它變小

小到剛好只有我們聽得到

例如過敏的皮膚

她不會說 不要抓

只是牽住我的手

例如生活

她說

「我也不會，那我們一起」

她沒有拉我

也沒有放手

只是把世界慢下來

然後跟我 一起

她是許允樂

今天我們結婚了

會的 我們會一起變老

資料來源：玉璽臉書

♫李玉璽小檔案
生日：1993年3月30日
身高：182公分
家庭：父親李亞明
專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》
代表作：
電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》
電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》

♫許允樂小檔案
生日：1987年4月4日
身高：163公分
經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。
書籍：《只是想活得漂亮》
婚姻：
張兆志（2017~2023）
李玉璽（2025/12/17~）



