外地人湧入芃芃野溪溫泉！水利工程受阻、在地人不忍了

▲昨（16）日晚間6點半，水利工程怪手直接將芃芃野溪溫泉挖開，引入一道溪水，導致溫泉池瞬間被冷水灌入，目前已全數變成冷水。（圖／翻攝老獵人野外用品臉書）

▲芃芃野溪溫泉從5年多前開始在網路上逐漸累積聲量，因為抵達前路況良好，不必深入太過偏遠的山區，逐漸成為知名的免費秘境。（圖／GoogleMaps）

▲民眾拍下芃芃野溪溫泉最新現況，溪水已經淹沒原本的溫泉區，全部都變成冷水了。（圖／Threads@ping9038）

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉近年在網路社群爆紅，秘境般的美景再加上沒有收費，因此成為許多部落客、網美的打卡景點。不過，昨（16）日晚間卻傳出，當地進行水利工程的怪手將野溪溫泉牆挖開，讓冷溪水灌入，溫泉不復存在，原來是在地人已經受夠觀光客帶來的亂象。芃芃野溪溫泉從5年多前開始在網路上逐漸累積聲量，因為抵達前路況良好，不必深入太過偏遠的山區，逐漸成為知名的免費秘境。近兩年更吸引不少 YouTuber、旅遊部落客到場朝聖，讓這處秘境不再神秘，許多民眾甚至直接開車前往野營、露宿。不過，2024年受到颱風影響，芃芃野溪溫泉原本挖掘完成的溫泉源頭一度消失，直到近期當地英士部落村長為了讓部落長輩能夠泡澡，才將堵塞溫泉源頭的石頭挖開，讓溫泉再度復活，同時當地也有水利工程正在進行中。沒想到，溫泉復活的消息傳開後，當地立刻又湧入大量遊客，甚至影響水利工程人員進出。臉書粉專「老獵人野外用品」指出，昨（16）日晚間芃芃野溪溫泉現場甚至驚動警方到場，現場遊客與怪手司機發生爭吵，原因正是遊客亂停車、亂搭帳篷，嚴重影響工程作業。最終在16日晚間6點半，水利工程怪手直接將芃芃野溪溫泉挖開，引入一道溪水，導致溫泉池瞬間被冷水灌入，目前已全數變成冷水。對此，粉專也無奈感嘆：「就是有亂停車、亂搭帳篷的老鼠屎，現在好了，溫泉蹦一聲，沒了。」消息曝光後，也引發大批網友無奈表示，「之前去真的一堆啤酒罐跟露營垃圾」、「遊客亂停車，害水泥車根本進不去，才會變成這樣」、「挖掉剛好，不照規定就通通別泡」、「免費溫泉不好好珍惜，現在大家都不用泡了」。今（17）日上午也有民眾到現場拍下白天芃芃溫泉的樣貌，並呼籲：「溫泉區整個被溪水淹沒，不用過來了！」