▲經過飼主與訓練師的持續努力，Lange終於穩定下來，成了家人們口中的「小暖男」。（圖／新北市動保處）

新北市動保處推「認養後訓犬課程」，幫新手飼主無憂認養。日前飼主李小姐從新店動物之家認養愛犬「Lange」，希望改善愛犬在新環境中緊張、不安的狀況。動物之家立刻協調原本訓練師前往協助，透過專業行為評估與改善規劃，讓「Lange」逐步走出不安，重新展現快樂生活的模樣。今年3月被汐止民眾通報，進入新店動物之家入所得Lange，應是因長期流浪而極度不安、缺乏信任感。經訓犬師、工作人員及志工長期陪伴，他才慢慢放下戒心。8月間，李小姐看到動物之家分享的影片，深受Lange（當時名為「柏拉圖」）吸引而決定帶牠回家。然而，到了新家後，Lange仍因環境轉換再次出現焦慮反應，甚至曾因驚慌掙脫牽繩，所幸最後沒有走失，但李小姐既心疼、又無奈也不知該如何是好，只好求助新店動物之家工作人員為李小姐，轉介訓練師到府了解，訓練師到李小姐家中拜訪，觀察環境與動物行為，確認問題源自「新環境不適應」，為李小姐與Lange量身製訂，提供隔離空間規劃、生活作息安排與減敏訓練。經過飼主與訓練師的持續努力，Lange終於穩定下來，成了家人們口中的「小暖男」。飼主李小姐表示，感謝新北市動保處的認養後訓犬政策，適時提供訓練師給予協助，Lange在三次課程的訓練下，「Lange」明顯進步，不僅情緒放鬆，甚至不再害怕吹風機與剪指甲。訓練師除了行為訓練，還帶給飼主許多飼養的新觀念，在與Lange的相處中都得以應用，受益良多。女兒們替這位「腿長弟弟」取名一個德文名Lange，有長壽的涵義。狗狗的加入像迎來一位新家庭成員，「我們多了一個孩子，也多了一份責任與愛」。新店動物之家李站長表示，許多狗狗在認養初期出現吠叫、逃脫、緊張、自我保護等行為，其實多源自不安、陌生環境、習慣改變等因素，並不是「不乖」或「故意」。認養後適應期是建立關係最重要的時間點，飼主越早掌握正確方法，動物越能快速穩定，避免因誤解造成壓力累積。為協助飼主順利迎接新成員、降低認養後退回情形，動保處特別推出「認養後訓犬課程」，由專業訓犬師協助解決犬隻行為問題，陪伴每位飼主與毛寶貝一起學習成長、共同迎向穩定幸福的一生。新北市動保處表示，凡向動物之家認養犬隻的飼主，如遇行為或教養困擾，都可優先安排至毛寶貝生命教育園區接受犬隻行為課程；若認養三個月內出現嚴重行為問題，亦可依狀況安排訓犬師到府協助，減輕飼主壓力並降低退回率。希望每隻被認養的動物，都可以有屬於自己一輩子溫暖的家，也期許認養人不離不棄照顧牠們，陪伴牠們、用耐心給予毛寶貝重新開始新生活的機會