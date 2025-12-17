我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市10處路口將取消兩段式左轉。（圖／翻攝自歐陽霆臉書）

中華路、環北路口

中華路857巷路口

中華路、泰和一街路口

中華路、泰和路口

中華路、中正東路路口

中華路、中正西路路口

中華路、三民路口

中華路、國盛街路口

光明六路、福興路口（12／20開放左轉）

興隆路口（12／31開放左轉）

新竹市10處路口，將取消「兩段式左轉」規定，機車族行經中華路省道路段，將不再被強制要求待轉，不過其餘路口仍維持強制兩段式左轉規定，公路局提醒，根據《道路交通管理處罰條例》第 48條的規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，若「不依標誌、標線、號誌指示」，將面臨600元以上、1800元以下的罰鍰處分。新竹縣議員歐陽霆近日發文表示，過去很長一段時間都在爭取讓竹北的道路環境能夠變得更友善、更人本、更安全，自他上任以來，始終主張應該拋棄傳統思維，必須依照車速與行車方向作為車道劃設的依據，而不是以車種分流。過去三年，歐陽已經爭取讓竹北市區內的兩線道道路取消「禁行機車」，並配合設置附加式左轉車道，讓行車更順暢、更安全。歐陽霆感謝公路局的協助，而中華路省道路段也在努力下，未來機車將不再被強制要求待轉！雖然目前仍在施工中，有些標線的劃設可能讓用路人還不太習慣，我們也會持續與相關單位溝通，讓標示更清楚、更醒目。根據規劃，新竹市這10處路口取消兩段式左轉，待施工完畢後，機車可直接左轉：除這10處路口外，其餘路口仍維持強制兩段式左轉規定，根據《道路交通管理處罰條例》第 48條的規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，若「不依標誌、標線、號誌指示」，將面臨600元以上、1800元以下的罰鍰處分。歐陽霆最後野提醒用路人，如果還不習慣機車直接左轉，中華路上也有預留待轉格，確保大家都能安全行駛！