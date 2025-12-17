我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張兆志對於前妻許允樂與李玉璽交往，在臉書上發文回應「安靜 就是最好的祝福」表明自己的態度。（圖／摘自FB）

男星李玉璽和許允樂這對相差6歲的姐弟戀，交往近一年後修成正果，今（17）日在社群宣布結婚！許允樂過去和「愛情大師」張兆志有過一段6年的婚姻，礙於女方非常想要生一個自己的小孩，然而男方卻早已結紮，因此兩人只好忍痛分開。張兆志和許允樂在2023年離婚，結束6年婚姻，今年4月他登上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》時透露，自己和許允樂對於生小孩的想法存在落差，張兆志在35歲時就結紮，女方也十分清楚。為了彼此的未來，他們其實曾討論過各種可能性，包括到國外進行人工受孕等方式，張兆志也曾嘗試改變心境，主動參與朋友孩子的抓周、滿月，甚至體驗「一日爸爸」等活動，希望透過實際接觸孩子，看看是否能喚醒內心的父愛，不過兩人最後還是因為觀念不合，最後只能忍痛放手。張兆志表示，離婚以來他其實很少對外多作說明，僅曾在IG上寫「安靜就是最好的祝福」。他強調，自己從未想過主動離開這段婚姻，「女孩子的年齡到了，再過幾年可能不適合生產，終究得做出決定，我只能選擇放手。」他坦言，當初結婚就是抱著想照顧對方一輩子的心情，無奈事與願違。雖然已經離婚，他和許允樂仍然是朋友關係，成熟理性的態度，也被外界稱為「最佳前夫」。李玉璽與許允樂的緣分始於2024年合作舞台劇《婚內失戀》，雖然兩人在劇中並未有直接對手戲，但隨著巡演與宣傳活動密集進行，私下互動逐漸增多，也因此熟識。直到2025年初，兩人被媒體爆出熱戀，戀情正式浮上檯面。李玉璽事後也大方分享，是許允樂讓他重新相信愛情。兩人公開交往消息近一年，今日在社群曬出婚戒與結婚證書，正式宣佈結為夫妻，開心喊道：「一起變老！」獲得許多粉絲祝福。