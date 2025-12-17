我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王大陸的直播主女友闕沐軒開庭結束後先離開法庭大樓。（圖／記者劉松霖攝）

▲王大陸等女友離開3分鐘後才下樓。（圖／記者劉松霖攝）

▲已退休的北市刑大小隊長林建甫作證，王大陸報案時並未錄音錄影，也不是在他座位前製作筆錄，而是讓王大陸待在隊長個人辦公室裡，讓他進去問案、寫筆記。（圖／記者劉松霖攝）

▲四海幫堂主陳子俊說，為王大陸女友討債400萬元，他不但沒任何報酬，還因為自行找徵信社查個資虧了150元。（圖／記者劉松霖攝）

▲王大陸固定搭乘價值429萬元的Lexus LM 350H出庭。（圖／記者劉松霖攝）

▲闕沐軒並未與王大陸同車，而是搭市價279萬元的BMW i4出庭。（圖／記者劉松霖攝）

「閃兵藝人」王大陸另涉偷查個資為自己與女友討債遭起訴，今天他第三度到新北地院出庭，法院同時傳喚王大陸的直播主女友闕沐軒，這是情侶檔首度同框開庭，原定兩人都要以證人身分接受交互詰問，不過因為前面三位證人已用掉整個上午的時間，合議庭決定明年1月再讓王大陸、闕沐軒作證。王大陸與女友同居在台北市復興南路的住處，不過今日已作證的三人分別是已退休的前台北市刑大偵三隊小隊長林建甫、同案被告王大陸的富少好友游翔閔以及四海幫堂主陳子俊。林建甫證稱，今年2月13日王大陸來到台北市刑大偵三隊報案，直接，打筆錄期間，劉居榮以手機傳送閃兵集團主嫌陳志明的社群帳號、銀行帳號及檔案照片給他，他再拿這些資料請王大陸指認，確定陳志明就是「黑哥」，這段陳子俊則說，去年（2024）10月聽游翔閔說，王大陸女友被騙錢，想找一名潘姓男子要錢，但陳子俊表示，過程很簡單，游翔閔委託他，他再把潘姓男子住家地址交給一名叫「阿堯」的朋友，委託「阿堯」找潘姓男子的家人，後來有打給潘姓男子的姐姐，詢問能不能幫弟弟還錢。陳子俊說，知道王大陸女友索討的金額是400萬元，一般來說，取回債務才有報酬，這件還沒講到如果錢拿回來可以有多少酬勞；他自行找徵信社代查個資得先自掏腰包，王大陸與闕沐軒的律師指出，兩人均未聯絡陳子俊，沒有個資法的犯意聯絡與行為分擔。由於詰問完三位證人已過中午12點，審判長諭知王大陸與闕沐軒改為明年1月9日作證。