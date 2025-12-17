面對Google Gemini 近期推出的「Nano Banana Pro」模型強勢來襲，OpenAI也不甘示弱，正式宣布推出全新版本的「ChatGPT Images」，搭載最新影像模型 GPT-Image-1.5。官方強調，新版不僅生成速度最高提升4倍，更具備「聽得懂人話」的精準修圖能力，即日起向所有用戶陸續開放。
速度快4倍、文字不再亂碼
過去使用DALL·E 3生成圖片時，用戶常抱怨等待時間過長。OpenAI指出，全新的GPT-Image-1.5模型採用了新的技術架構，讓生成速度比前代快了近4倍。此外，新版模型大幅改善了AI繪圖最頭痛的「文字亂碼」問題。現在ChatGPT能在圖像中更精準地呈現文字，即便是字級較小或排列密集的內容也能清晰顯示。
更精準的編輯能力
此次更新最大的殺手鐧在於「編輯能力」。過去AI修圖常發生「修了頭髮、臉卻變了」的慘劇，但GPT-Image-1.5強調能保留關鍵細節。用戶可以直接透過對話下指令，例如「把背景換成藍色」、「增加一個人正在用筆電」，甚至執行移除物件、風格融合等複雜動作，AI都能精準執行，不用再重新算圖。
介面也迎來大改版，ChatGPT左側新增了專屬的「圖像」分頁，內建多種預設風格與靈感範本。就算用戶不知道該怎麼寫下指令，也能直接點選「復古雜誌風」或「未來美食風」等範本快速創作。
資料來源：ChatGPT
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去使用DALL·E 3生成圖片時，用戶常抱怨等待時間過長。OpenAI指出，全新的GPT-Image-1.5模型採用了新的技術架構，讓生成速度比前代快了近4倍。此外，新版模型大幅改善了AI繪圖最頭痛的「文字亂碼」問題。現在ChatGPT能在圖像中更精準地呈現文字，即便是字級較小或排列密集的內容也能清晰顯示。
更精準的編輯能力
此次更新最大的殺手鐧在於「編輯能力」。過去AI修圖常發生「修了頭髮、臉卻變了」的慘劇，但GPT-Image-1.5強調能保留關鍵細節。用戶可以直接透過對話下指令，例如「把背景換成藍色」、「增加一個人正在用筆電」，甚至執行移除物件、風格融合等複雜動作，AI都能精準執行，不用再重新算圖。
介面也迎來大改版，ChatGPT左側新增了專屬的「圖像」分頁，內建多種預設風格與靈感範本。就算用戶不知道該怎麼寫下指令，也能直接點選「復古雜誌風」或「未來美食風」等範本快速創作。
資料來源：ChatGPT