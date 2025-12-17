我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境緊張情勢持續升溫，雙方軍事對峙已超過一週仍未降溫。今（17）日清晨，邊境地區再傳出激烈交火消息，衝突規模疑似進一步擴大，引發外界對局勢失控的高度關注。柬埔寨方面指控，泰國當天清晨再度動用空中兵力，出動 F-16 戰機對靠近邊境的班迭棉吉省發動空襲，相關傷亡情況仍在統計中。這起行動被視為連日軍事衝突中的最新一輪升級。根據柬埔寨國防部發布的聲明，泰軍於當地時間上午6時25分左右，對第五軍區轄下的卓克傑村進行空中轟炸，同時也持續以砲火攻擊柬埔寨第四軍區數個前線陣地，導致當地局勢急遽惡化。柬方政府表示，相關攻擊並非單一事件，而是過去多日衝突的延續，顯示泰國在邊境地區的軍事行動仍未停止。柬埔寨軍方已提高戒備層級，並強化邊境防禦部署，以因應可能出現的進一步攻擊。此外，柬埔寨政府已正式向聯合國通報最新發展，要求國際社會關注邊境局勢。當局強調，泰軍的空襲行為已越過邊界，對當地安全與區域穩定構成嚴重威脅。柬埔寨官員強烈譴責泰國的軍事行動，認為相關作為已構成對主權的侵犯，而非任何形式的正當防衛。隨著事件持續發酵，外界憂心若缺乏有效斡旋機制，泰柬衝突恐將進一步升高，為區域安全埋下更大不確定性。