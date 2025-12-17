我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白在立院多次修法讓立法權獨大、掏空中央財政，去年更是癱瘓憲法法庭無法運作，對此前駐日代表謝長廷表示，日本維新會在月前加入自民黨連合政權，沒有要求擔任部會大臣，主席吉村洋文一席話「只希望讓日本動起來」，之後日本果然動起來，反觀藍白癱瘓憲法法庭，沒有感動只有困惑，要不就是對通過法案沒有信心，否則就是惡霸欺負良家少女的邏輯，認為藍白立委應也有善的力量，何妨勇敢站岀來打開僵局，「讓台灣向前走，你我的生命才有意義」。謝長廷表示，日本政局也是朝小野大，預算、法案都很難通過，一度幾乎動彈不得。日本維新會在今年10月加入自民黨連合政權，沒有要求擔任部會大臣，當時維新會主席吉村洋文一席話「只希望讓日本動起來，繼續向前推進」，之後日本果然動了起來，在國際社會大步往前邁進。謝長廷說，反觀台灣在野黨有計劃的讓憲法法庭癱瘓，沒有感動只有困惑，不知目的何在？合理推測只有二點，首先是對自己的言行和通過的法案沒有信心，擔心通不過憲法法庭的檢視，所以大法官人選要他們自己的人才會通過，那就請光明正大把自己中意的人攤在陽光下，讓大家檢視。其次是明知大法官人選不像臨時工那麼容易找，故意一次把7位人選都否決，趁憲法法庭人數不足10人，而無法運作時，趁機加速通過違憲的法案，並要求總統公布，企圖生米煮成熟飯再說，「這是惡霸欺負良家少女的邏輯」。最後謝長廷表示，其實國民黨、民眾黨立委也應該有善的力量，大家都知道政治癱瘓不是人民之福，也是浪費生命，何妨勇敢站岀來打開僵局，「讓台灣向前走，你我的生命才有意義」。