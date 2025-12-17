我是廣告 請繼續往下閱讀

草莓蛋糕圖文不符！店家回覆內容引爆眾怒

▲家長曬出與甜點店的對話內容，吸引上萬名網友評論。（圖／Threads@lovealice4134）

草莓蛋糕引發公關危機！蒔初甜點道歉了

▲蒔初甜點昨（16）日晚間二度發出道歉聲明，強調未來會檢討並調整材料的使用規範。（圖／Threads@originla_tart）

商品、食品圖文不符能退費？消基會曝關鍵程度差異

台中知名甜點店「蒔初甜點」近期因草莓蛋糕實品與宣傳照片差距過大，引發消費爭議。一位家長在社群Threads上表示，自己幫女兒慶生特地訂購草莓裸蛋糕，事前還特地截圖向店家確認款式，不過到貨時卻發現，照片上蛋糕草莓有12顆，但實體卻變成「」，向店家反映後卻得到「使用量是一樣的」之答案，對話內容曝光也引發大批網友不滿。對此，蒔初甜點也二度道歉，並宣布暫停販售該款蛋糕。一位家長在社群Threads表示，因為女兒生日，所以她向「」訂購一款草莓蛋糕，要替孩子慶生，下單前還截圖照片向店家確認款式，結果收到的實體落差大，圖片中整顆草莓，實體卻變成切半，讓她難以接受，於是聯繫店家反映狀況。沒想到店家透過IG回應：「最上面的草莓主要是裝飾用，整體草莓的使用量是一樣的，請您知悉，謝謝。」這讓當事家長感到無奈：「發文主要是讓大家避雷，畢竟會買蛋糕一定都是重要日子，不希望有人也被潑冷水。」對話內容曝光後，也吸引超過萬名網友進行評論，不少人力挺顧客方「有點扯完全圖文不符」、「怎麼會對消費者用『知悉』二字？ 那是上對下的用法耶」、「圖片完全不符，很明顯就是欺騙消費者」。隨著事件輿論延燒，蒔初甜點負責人就在14日於IG上發布聲明：「即日起將先暫停草莓戚風蛋糕的預訂，並進行內部製作流程的全面檢視與調整，同時加強人員訓練與溝通標準。」負責人也表示，「小編回覆方式未能妥善傳達我們的態度，以及商品本身未達應有的品質水準，皆是我們在管理與執行上需要負起責任、必須深刻檢討的地方。身為負責人，這是我無法迴避的責任。」不過仍無法止息網友的怒火，昨（16）日晚間二度發出道歉聲明，強調已與消費者致歉與退款，關於蛋糕圖文不符一事已著手處理，「不應該為了製作方便，只單純滿足SOP需要的克數，而忽略外觀必須與廣告照片一致，我們深深檢討並調整材料的使用規範」。針對本次草莓生日蛋糕圖文不符事件，消基會秘書陳雅萍表示，若訂購蛋糕出現「圖文不符」的情況，等。接著再視差異程度處理：若成品與圖文落差非常大、近乎不同商品，屬情節嚴重者，可主張解約、退費；若因此另有損害，也可再提出舉證請求賠償。若僅是呈現略有差異，則較可能視為，或與業者，法律上未必能直接解約，除非雙方合意解約。