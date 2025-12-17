47歲演員唐治平去年6月經歷喪母之痛，他疑似因此精神狀態不佳，起初不願承認那是自己的媽媽，後來才接受事實簽署文件領回遺體，不過仍有許多關於他脫序、遊走街頭的目擊事件，近來唐治平才逐漸振作，狀況看似恢復許多。日前唐治平分享近況，與台北市長蔣萬安等政界人士合影比讚，直呼「真開心」，而他的近貌依舊乾瘦、老化，再度引來網友的關心。
街上巧遇蔣萬安市長 唐治平：今天真開心
唐治平近日在臉書上傳和台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀以及台北市議員闕枚莎於街頭的合照，心情雀躍地寫下：「今天真開心，和朋友逛街遇到了萬安市長，還有彥秀姊和枚莎姊！」照片中的他身形依然消瘦，且流露老態，但精神看起來非常好。
網友看到後紛紛留言：「多吃一點食物，別太瘦！加油」、「希望越來越多你演的戲」、「看到你的笑容真好！祝福你，開心生活」、「大家都希望看到你振作！越來越好！」唐治平也親自一一回覆大家的慰問，表達自己的感激之意。
信伊斯蘭教尋求平靜 唐治平人生重新歸零
唐治平處理完母親的後事後，曾經跟媒體透露，自己已經皈依司伊斯蘭教，去年狀況不好的時候，他都待在清真寺，結交許多來自不同國家的朋友，他從信仰中找到安定力量，放下過去，把自己重新歸零，展開全新的人生，唐治平發文寫道：「在清真寺感覺很好，一切都被潔淨、淨化；在蛇年來到之前，感覺要重新出發了，之後的日子，將會越來越好的！」
駁常如山聘請教泰拳 唐治平親自發聲釋疑
之前知名醫美集團老總常如山曾經對外表示，想找唐治平去教泰拳、開班授課，不過後來沒有成局，對此，唐治平的好友兼小編日前在臉書意有所指，「有些人，在觀眾及媒體面前表現看似很幫忙唐治平，但事實上從未出錢出力幫任何忙。有人還騙大家說聘請唐治平當某公司的泰拳教練、也有人說要出錢幫唐母辦喪事、安排唐治平做評審工作...等，這些事實上根本是沒有的事，說穿了這些人只是在蹭唐治平新聞上的曝光度而已～」
另有網友留言詢問：「所以說要幫助他的人都在演戲？」唐治平本人則跳出來解釋：「也不完全是，常先生還是有幫我一些忙，但他真的沒有要我去他公司教泰拳。」
資料來源：唐治平臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
唐治平近日在臉書上傳和台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀以及台北市議員闕枚莎於街頭的合照，心情雀躍地寫下：「今天真開心，和朋友逛街遇到了萬安市長，還有彥秀姊和枚莎姊！」照片中的他身形依然消瘦，且流露老態，但精神看起來非常好。
網友看到後紛紛留言：「多吃一點食物，別太瘦！加油」、「希望越來越多你演的戲」、「看到你的笑容真好！祝福你，開心生活」、「大家都希望看到你振作！越來越好！」唐治平也親自一一回覆大家的慰問，表達自己的感激之意。
唐治平處理完母親的後事後，曾經跟媒體透露，自己已經皈依司伊斯蘭教，去年狀況不好的時候，他都待在清真寺，結交許多來自不同國家的朋友，他從信仰中找到安定力量，放下過去，把自己重新歸零，展開全新的人生，唐治平發文寫道：「在清真寺感覺很好，一切都被潔淨、淨化；在蛇年來到之前，感覺要重新出發了，之後的日子，將會越來越好的！」
駁常如山聘請教泰拳 唐治平親自發聲釋疑
之前知名醫美集團老總常如山曾經對外表示，想找唐治平去教泰拳、開班授課，不過後來沒有成局，對此，唐治平的好友兼小編日前在臉書意有所指，「有些人，在觀眾及媒體面前表現看似很幫忙唐治平，但事實上從未出錢出力幫任何忙。有人還騙大家說聘請唐治平當某公司的泰拳教練、也有人說要出錢幫唐母辦喪事、安排唐治平做評審工作...等，這些事實上根本是沒有的事，說穿了這些人只是在蹭唐治平新聞上的曝光度而已～」
另有網友留言詢問：「所以說要幫助他的人都在演戲？」唐治平本人則跳出來解釋：「也不完全是，常先生還是有幫我一些忙，但他真的沒有要我去他公司教泰拳。」