▲陳小菁（左起）、林秀玲、璟宣都當媽，湊在一起能聊媽媽經，陳小菁還能聊「阿嬤經」。（圖／三立提供）

47歲陳小菁2011年嫁給大12歲彰化大老闆林佐岳，林佐岳和前妻有3個女兒，其中一名是網紅饅頭媽，饅頭媽日前宣布懷上第4胎，家裡光是孫子輩的小孩就8個，加上還沒出生的就9個，過年包給小孩的紅包加起來50萬跑不掉。陳小菁今（17）日和林秀玲、璟宣一起出席《百味人生》記者會，林秀玲聽到陳小菁已經當阿嬤，驚訝喊，「怎麼跑這麼快！」陳小菁不好意思地說，「我是現成的啦！」陳小菁和林佐岳結婚後生下1女，女兒現在國中，但林佐岳有3個女兒，其中一個是網紅饅頭媽，饅頭媽先前宣布懷上弟4胎，加上未出生的寶寶，家裡孫子輩的小孩就有9個，陳小菁說自己無法接受被叫阿嬤，「要叫我大美女！」聽到關鍵字，林秀玲才回神，「妳已經當阿嬤了？怎麼跑這麼快！」陳小菁害羞說，「我是現成的啦。」陳小菁也不反對女兒們多多增產報國，「她有能力我不反對。」但是過年就大傷荷包了，包給晚輩的金額50萬元跑不掉，但老公也一定會回包給她，家裡小孩眾多，陳小菁自嘲就像幼稚園園長，每次過年都要3大桌，拜拜的東西也要她準備。不過陳小菁樂在其中，只要別找她幫忙帶小孩就好，「我不喜歡帶孩子，喜歡出來演戲，不能交給我，我愛好自由！」而先前饅頭媽捲入小三風波，陳小菁說，「感情讓孩子去決定，在相處也是他們，也只能提醒，但她大致規矩都懂，不用煩惱。」