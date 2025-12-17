我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鞠婧禕發律師聲明開槓經紀公司絲芭傳媒。（圖／微博@鞠婧禕_Official）

中國女星鞠婧禕因精緻美貌而有「4000年一遇美女」的稱號，不料昨（16）日，她突然聯合律師發出聲明，指控經紀公司絲芭傳媒偽造合約、惡意訴訟、薪水被壓榨，月薪僅25萬人民幣（約台幣110萬）等，並表示與公司合約已於2024年6月18日到期，但對方卻又在到期後偽造《補充協議》，騙簽雙重合約，製造續約假象。而絲芭傳媒也火速反擊，指控鞠婧禕未經公司同意擅自接商演活動，並否認與鞠婧禕合約已到期。鞠婧禕在律師聲明中指出，2013年8月16日與絲芭傳媒簽訂《SNH48專屬藝人合約》後，按照合約規定，合約已在2024年6月15日解除，鞠婧禕現應為獨立藝人身分，並指控公司有雙重合約，涉有偽造簽名、隱瞞收入、侵占分成，還透露自己月薪只有25萬人民幣。絲芭傳媒火速反擊，表示與鞠婧禕已簽屬《補充協議》，合約延長至2033年，並指控鞠婧禕在合約期間擅自接活動，以此起訴與鞠婧禕合作的第三方公司與品牌。公司也透露目前對此已進入司法程序，因此未經公司書面授權的鞠婧禕相關內容，都不得拍攝、播出。除此之外，公司也指出鞠婧禕10年以來收入有1億3904萬人民幣（約台幣6.2億），還為她報銷本人及友人的旅遊費用，就連鞠婧禕2017年開工作室時，公司也投資1.6億人民幣（約台幣7.15億），還為她打造電視劇《芸汐傳》。而鞠婧禕也透過工作室再度發聲，強調鞠婧禕從未見過、簽署過絲芭傳媒所說，2018年9月10日簽屬的《補充協議》，指控對方捏造出續約假象，並透露已在2024年7月提出訴訟，申請筆跡鑑定。而對於損害鞠婧禕與合作方利益的行為，工作室也表示絕不姑息。對於鞠婧禕事件，網路也出現兩派意見，有人認為1.39億人民幣對於中國頂流女星來講不算多，表示支持鞠婧禕提告。但也有人認為絲芭傳媒砸重金捧紅了鞠婧禕，還投資了她的大女主劇《芸汐傳》，指出如果沒有公司就沒有現在的鞠婧禕，指責她要懂得飲水思源。