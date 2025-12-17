我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂（右）曾和前夫張兆志哭訴自己的遺言。（圖／翻攝自IG@byleway）

男星李玉璽今（17）日宣布和知名作家許允樂結婚，獲得許多粉絲支持。許允樂曾和主持人張兆志有過一段6年婚姻，她曾因為腦裡積血塊暫時性失憶，當時曾交代張兆志遺言，「等我離開後，希望你再找個伴。」不過因為兩人在生孩子一事上無法達成共識，最終只好離婚。許允樂的父親罹患肺癌病逝，她20歲便一肩扛起家中生計，只為了讓哥哥能無後顧之憂地攻讀研究所。一路走來，她擁有相當多的工作經歷，曾任職台北市議會助理、實驗室總監，也經營過咖啡廳、投入品牌行銷領域，然而因為長期高壓與過度操勞，讓她過勞昏倒多次，其中一次因撞擊力道過大，昏迷長達6小時才甦醒，腦部一度出現血塊堆積，至今仍偶爾會發生暫時性失憶的狀況。許允樂透露，自己是因為長期壓力過大導致休克昏倒，從那之後便開始把每一天都當成最後一天來過，當時她與張兆志交往並結婚超過10年，兩人也曾坦率談論生死，甚至問過對方：「如果我先走，你還找得到像我這樣的人嗎？」許允樂認為沒有人能夠獨自走完一輩子，談及「遺言」時更忍不住哽咽，若是自己先離開人世，希望張兆志能再找一個伴，繼續好好生活。轉眼間，許允樂和張兆志已經離婚2年，李玉璽和許允樂這對相差6歲的姐弟戀，交往近一年後修成正果，今日在社群宣布結婚，他們透過舞台劇《婚內失戀》牽上線，雖然兩人在劇中沒有對手戲，但隨著巡演與宣傳活動密集展開，私下互動逐漸增多，也因此慢慢熟識。直到2025年初，兩人被媒體爆出熱戀，戀情正式浮上檯面。李玉璽事後也大方分享，是許允樂讓他重新相信愛情，交往消息曝光近一年後，兩人正式宣布結為夫妻，甜蜜喊出「一起變老！」，喜訊一出，立刻湧入大量粉絲祝福。