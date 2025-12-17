我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中國家歌劇院的「藝想春天Arts NOVA」系列今年以「後人類」時代的前瞻視野，擘劃一幅多元而深刻的藝術圖景，精選6檔國外的優秀作品，還有3檔臺灣最新的科技藝術創作，探討愛情、科技成癮、末日等主題，12月17日中午12點全面啟售！春天想來一場音樂會嗎？讓《浮聲之城》帶給您在都市遊走、沐浴春光的交響曲新感受，由美籍華裔作曲家黃若精心設計，觀眾使用手機帶路，人手一機播放特定音軌，眾人形成隨機的大合奏，從城市各處匯聚，到大劇院近距離欣賞國立臺灣交響樂團的完整演奏。由法國當紅科技藝術家雅德里安．孟朵、音樂家大衛．巴賓（Babx）攜手的《Piano piano》，以曲風橫跨法式香頌、爵士、當代即興的鋼琴演奏，結合音像藝術、多媒體即時互動投影與水晶球雜技，展現如畫一般詩意的法式浪漫。想看有趣的戲劇嗎？來自西班牙出奇偶劇團的偶戲《點擊得永生》如當代浮士德寓言，只要手機點一下，立刻到府為您換上機械器官；喜歡去露營嗎？別錯過比利時靜物劇團的肢體喜劇《這就是人「森」啊！》，在大自然的荒謬情境中遇見末日來臨。關於愛，法國人總是有很多可說。法國劇場大師喬埃．波默拉的經典《兩韓統一》，赤裸速寫20段愛與關係的複雜樣貌，巡演10年後將以原班人馬回歸！還有前法國里昂國家戲劇中心總監尤瑞斯．馬修突破劇場敘事框架的《孤島信號》，用耳機區隔觀眾，以3種視角帶您聚焦繭居族議題。想看臺灣最新的科技藝術嗎？僻室╳在地實驗的《獸靈之詩：頭骨的召喚》將戴上VR頭盔，走進小說家邱常婷的原創奇幻世界；曾睿琁╳洪千涵的《我們將在天堂，成為一個整體》將從一名研究員之死，探討在AI時代，我們是追求真正的理解，還是渴望永遠不反駁的回應？豪華朗機工的《最後一問》將在打造一座選擇與重生的模擬宇宙，與飄浮光球、兩座4米高的仿生機械手展開問答；目前在台北當代藝術館的「宇宙寫生—豪華朗機工個展」中，作品《宇宙201》也蘊藏了《最後一問》的概念。「宇宙寫生」╳《最後一問》推出期間限定購票優惠，詳情請上雙館官網。