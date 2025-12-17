我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案近期進入辯論程序，欲爭取綠營提名參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農宣布，未來不接受任何企業捐款，全面採電子捐款讓政治獻金來源與流向都能被清楚檢視。對此，民進黨立委王世堅今（17）日受訪時表示，有的人可能比較潔身自好、潔癖，認為大金額都不收，但《政治獻金法》都有規定，只要不超過一個額度，都是合法的。民進黨下午舉行中常會，王世堅會前被媒體問到，吳怡農拋出不接受企業捐款，是否讓地方很頭痛？打亂民進黨在選舉的步調？對此，王世堅表示，只要是符合《政治獻金法》的規定，每一位候選人都遵守即可，大家可能有不同做法，有的人可能比較潔身自好、潔癖，認為大金額都不收，但《政治獻金法》都有規定，只要不超過一個額度，都是合法的。王世堅提到，在《政治獻金法》、在《選罷法》的規範之下，每一位候選人有其選擇，而吳怡農只是發表他的選擇、看法，各界也都尊重。對於是否污名化企業捐款？王世堅說，就是每個人的看法不同，國家已經算是很嚴格把企業介入議員、立委、縣市長等，把他們在未來問政運作上，壓到最低的程度，因此一切按照法規來判斷。