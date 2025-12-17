我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白兩黨掌握立法院多數席次，不僅強行通過多項爭議法案，日前更挾人數優勢，聯手否決行政院提出的《財劃法》覆議案；行政院長卓榮泰15日拍板，決定以「不副署」作為回應手段，氣得藍白人士急跳腳，民眾黨主席黃國昌當晚在直播上放話：「青鳥要上來鬧，全都歡迎！」引來網友提問：「哪裡報名？」孰料釣出民進黨立委沈伯洋神回覆。黃國昌當晚隨即開直播嗆聲，總統賴清德只要不高興，就不公布法律，「這樣還算民主國家嗎？」他更火力全開表示「青鳥如果要上來鬧，全部都歡迎」，強調願意「直球對決」，毫不畏懼。黃國昌在直播中放話，「今天晚上把道理講清楚，你要鬧，歡迎你上來鬧，我沒有在怕你們的」，相關言論迅速在網路上發酵。隨後，有網友在社群平台Threads發文反問：「黃國昌不是開放青鳥直球對決嗎？我可以在哪裡報名呢？」意外釣出沈伯洋親自留言，他幽默表示「我已經報名好多年了，所以可能你的號碼牌會要後面一點」，引發熱議。此外，也有不少網友大酸黃國昌，質疑所謂「開放對話」只是口號，若問題不合心意，就會被黃回嗆：「問那什麼白癡問題，我不想回答」，或是板起臉來說：「我再強調一次，你們這些很會編故事的人，我懶得理你！」相關討論持續在網路延燒。