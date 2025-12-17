我是廣告 請繼續往下閱讀

張兆志前妻許允樂年初公開和李玉璽的姐弟戀，李玉璽今（17）日捎來喜訊，宣布與許允樂結為夫妻，並公開小倆口的童趣婚紗照，甜蜜破表。其實，許允樂當年和張兆志因為在生育方面沒有共識，花了1年半的時間協談離婚，分居也長達半年之久，低潮讓她一度自責淚崩，「常常哭成一隻豬」，至於離婚的協議內容，許允樂表示：「沒有任何協議。」房子一人一半，貓咪也是一人一隻。許允樂當時除了在臉書提到，她與張兆志在生育方面有各自的想法，並未達成共識，還透露兩人早已經分居的實情，「人生第一次遇到這難題，要練習與喜歡的人分開，有長達半年以上的時間，我一想到就能一秒變水龍頭、常常哭成一隻豬，曾經一度感到自責，是不是因為自己的需求，導致這段婚姻的挫敗？」所幸，張兆志不斷在一旁安慰著許允樂，「而先生依然成熟且有愛的給予我安慰，他說，首先請妳牢記，我們倆很健康面對自己的堅持與需求，誰都沒有遭遇挫敗，因為我們很勇敢，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。」「聊了365天、又談了大半年，我們已於今年簽下離婚協議。」許允樂還曝光離婚協議內容，「協議內容是：沒有任何協議，房子一人一半，貓咪也是一人一隻，像當初手牽手輕鬆的走進事務所一樣。」她期許，10年後與張兆志依舊是輕鬆地一起前進，「只是這次捎著給對方的無限祝福與感謝，往前走之後，是分離。」最後，許允樂也鼓起勇氣，寫下對外界的關心，「請不用過度擔心，不用給太多安慰，我們邊過日子邊倒數，已經在這半年多來，把傷心跟不捨都盡可能的調整好或者說是哭完，剩下的就是十年來的習慣要調整要適應而已。」沒想到，許允樂如今搶先張兆志一步迎來第二春，外界也紛紛對她獻上祝賀。♫李玉璽小檔案生日：1993年3月30日身高：182公分家庭：父親李亞明專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》代表作：電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》♫許允樂小檔案生日：1987年4月4日身高：163公分經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。書籍：《只是想活得漂亮》婚姻：張兆志（2017~2023）李玉璽（2025/12/17~）