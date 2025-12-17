我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂（右）與李玉璽（左）今宣布結婚，各界驚喜不已。（圖／翻攝自李玉璽IG@mr.lucy___）

許允樂嫁給李玉璽！女方前夫張兆志今（17）日稍早透過社群臉書發文，寫下13字祝福對方「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福。」過去張兆志與許允樂於2023年離婚，6年婚姻畫下句點，雙方邁入人生下一階段。許允樂今年1月大方認愛李玉璽，到了將近年末，小倆口宣布結婚喜訊，備受各界祝福。對此，許允樂前夫張兆志稍早發文，表示：「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福。」貼文一出引來不少粉絲看哭。張兆志和許允樂結婚6年，因為對生小孩沒共識最後離婚收場，他曾於廣播節目上嘆道，「我還是愛著我前妻的，只是愛的方式不一樣了，你得收斂，如果你的鏡頭裡拍過最美麗的風景，你怎麼可以拍得出其他畫面。」張兆志當時也回答，離婚後如何看待下一段婚姻或是感情？他語帶哽咽地說：「我對於婚姻跟愛情的能量跟量能都用完了，我沒有要離婚啊，我本來就沒有要離婚啊。」近2年來，張兆志一直修復傷痛。