我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國與柬埔寨再度於邊境爆發衝突。圖為遭到柬埔寨砲擊而受損的泰國房屋。（圖／美聯社／達志影像）

在泰國與柬埔寨邊境衝突升高之際，一場看不見硝煙的輿論戰正悄然展開。泰國民間組織近日揭露文件指出，柬埔寨疑似透過美國公關公司對外塑造有利自身的國際敘事，試圖在外交與法律層面爭取同情與支持。泰國非政府組織「STRONG反貪腐泰國俱樂部」表示，相關資料是依據美國《外國代理人登記法》（FARA）公開文件取得，顯示一家位於華府的顧問公司，代表柬埔寨政府向美國司法部申報其遊說與對外溝通內容。STRONG指出，該批文件以新聞稿形式，向美國、中國、歐洲多國領袖以及聯合國秘書長傳遞訊息，內容主軸是要求國際社會支持柬埔寨立場，並指控泰國在邊境爭議中採取單邊軍事行動、違反國際法。文件中還附上多張照片，聲稱顯示泰國士兵對柬埔寨平民發射橡膠子彈與催淚瓦斯，以及在爭議邊境架設鐵絲網。文本同時援引國際法院判決、雙邊條約及2000年備忘錄等法律文件，將泰國描繪為「侵略方」，而柬埔寨則被塑造成受害者。根據揭露內容，該遊說案由「National Consulting Services, Inc.」向美國司法部申報，該公司被登記為柬埔寨政府在美國的正式代表，負責人據稱是曾任美國前總統顧問與參議員的唐．班頓（Don Benton）。STRONG強調，這些文件並非美國官方立場，而是揭露「誰正在發動資訊戰」。STRONG警告，這類行動並非單純的外交溝通，而是利用法律制度與國際平台進行的認知作戰，意在削弱泰國的正當性。隨著邊境軍事衝突持續、人道危機擴大，泰國官方認為相關地區已構成國家安全威脅，必須在軍事與輿論兩條戰線同步應對，否則局勢恐將進一步失控。