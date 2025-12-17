我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽（左）和許允樂（右）姐弟戀修成正果。（圖／翻攝自李玉璽臉書）

許允樂2023年和張兆志離婚，結束6年婚姻，今（17）日許允樂宣布和小6歲李玉璽再婚，當初和張兆志離婚是因為對生小孩沒共識，如今閃婚也引來外界猜測是否有孕。張兆志曾在王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》中透露，到現在都還是愛著前妻，會結婚也是想照顧她一輩子，才花了2年裝潢6千萬的房子，即便和平分手，對他而言還是很受傷。許允樂今宣布和李玉璽再婚，外界猜測是否有孕，大批粉絲湧入祝福，前夫張兆志身為愛情大師，時常替網友解答感情相關的問題，他曾在王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》中透露，「我還是愛著我前妻的，只是愛的方式要收斂，畢竟人家有人家的人生。」張兆志說，因為和許允樂對生小孩的想法一直不同，他在35歲就結紮，前妻也知道，想過用各種方法，甚至會積極參加朋友小孩的抓周、滿月、一日爸媽活動，看能不能激發內心的父愛，但最後仍無法說服自己真的想成為一名父親。張兆志也說，自己在和許允樂結婚時，就沒想過要離婚，否則不會花2年的時間裝潢一間5、6千萬的房子，只是女生有年齡限制，再過幾年可能許允樂也不適合生產，只好忍痛放她走，而許允樂如今宣布再婚，張兆志也發文，「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福。」被讚是最佳前夫。