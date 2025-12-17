我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃決賽今（17）日在拉斯維加斯落下帷幕，紐約尼克在決勝節掀起猛烈攻勢，以124：113力克聖安東尼奧馬刺，成功奪下NBA盃總冠軍，同時抱走53萬美元（約新台幣1673萬元）鉅額獎金。（圖／取自NBA官方X）

▲馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）雖然在第3節獨得12分，幫助馬刺守住領先，但進入關鍵的第4節，他的進攻效率卻明顯下滑，僅有3分進帳，成為馬刺吞敗的縮影。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA盃冠軍戰尼克第四節打出35：19反撲，124：113逆轉馬刺，摘下2025 NBA盃冠軍。尼克後衛Jalen Brunson攻下25分、8助攻，決定比賽勝負，拿下NBA杯MVP。第四節馬刺整節只抓下6個籃板，尼克替補中鋒Mitchell Robinson一個人就抓了8個籃板，尼克籃板球59：42大幅領先，馬刺第四節一開局防守出現裂痕，籃板球被抓爆，進攻端缺少一個能扭轉比賽情勢王牌，輸得可惜。尼克第四節投籃準到讓馬刺防守束手無策，這就是雙方在經驗、關鍵球星上的差距。尼克證明他們就是目前東區最好球隊，王牌球星、關鍵副手、陣容深度、角色球員功能豐富性都很完整，尼克能打進攻籃球，快速進攻得分，也能馬上適應防守戰，在半場攻防跟對手糾纏，笑到最後。從打法、天賦和球隊韌性看，尼克已經是東區冠軍最熱門，Jalen Brunson是尼克王牌，聯盟一線球星超凡表現，OG Anunoby、Karl-Anthony Towns是兩個完美副手，搭配一群出色角色球員，尼克讓馬刺看起來就是太嫩。馬刺輸在經驗和太年輕，不會打關門球，但馬刺這種稚嫩，很可能在下半季得到填補。Victor Wembanyama剛剛傷癒歸隊打了第二場比賽，心態和承擔都需要時間調整，Wembanyama不是沒有主宰比賽能力，他還在尋找比賽感覺和自我定位，同時還要把全隊扛在肩上，時間+淬練+輸球是最好養分和成長DNA。馬刺接下來有兩個關鍵戰略目標：第一、透過交易，補上最後一塊爭冠拼圖。季中交易有機會讓馬刺戰力和競爭力馬上升級，但這樣的機會和付出都需要相當代價。馬刺還需要一張王牌，這張王牌不是Victor Wembanyama，一個像勇士Jimmy Butler這樣的老經驗前鋒，能硬鑿內線、組織半場進攻、買犯站上罰球線，同時做為球隊精神領袖，在休息室、場上、訓練、生活裡為年輕馬刺注入能量。目前馬刺三名主力前鋒Harrinson Barnes、Julius Champagnie、Keldon Johnson都只是角色球員，沒辦法承擔馬刺半場攻防和帶隊領袖這樣的重任。交易需要運氣和時機，那得看2月5日球員交易截止日前馬刺運氣好不好？市場上有沒有真正能融入馬刺的交易籌碼。第二、保持耐心，把時間留給這群年輕球員，等待他們一起成長，培養贏球文化，同時累積打好關鍵球能力。馬刺超年輕，目前9-10人輪換都很完美，時間就是馬刺戰力和經驗最好朋友，如果沒有真正合適王牌球員可以幫助馬刺立馬升級蛻變，那麼就耐心培養，時間能解決馬刺迫切需要的戰力問題。前三節籃板球馬刺幾乎沒輸多少，比分甚至還些微領先，但第四節卻被尼兄打瘋，馬刺攻防兩端都難以招架，籃板被爆，防守慢半拍，決勝節就被尼克打趴。原本我以為馬刺可能需要3-4年時間累積才能從西區崛起，威脅總冠軍雷霆。但Victor Wembanyama超成熟球商，四名後衛De’Aaron Fox、Devin Vassell、Stephon Castle、Dylan Harper完美融合互搭互助，不浪費任何天賦，沒有形成排擠效應，Stephon Castle、Dylan Harper兩個菜鳥後衛更打出超齡成熟度和穩定性。快的話今年，慢就是明年，馬刺不但能顛覆西區，更會讓全世界嚇一大跳。歡迎來到「馬刺世代」，屬於馬刺的時代已經提早到來。