41歲女星夏于喬與知名導演林書宇2019年結婚，今（17）日透過社群證實懷孕，準備當媽。台北榮民總醫院婦產科醫師葉長青表示，超過35歲就是「高齡產婦」，甚至40歲女性自然懷孕率已降至5%以下，能夠懷孕要更加珍惜，而高齡產婦最重要的就是「規律產檢」、「維持良好作息」、「注意飲食攝取」。
41歲夏于喬懷孕 喜喊「2025年最棒的禮物」
夏于喬透過臉書發文分享，「謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物」，準媽媽夏于喬也手拿金馬獎座的照片自頒「最佳準媽咪獎」，各界紛紛祝福。
35歲就算高齡產婦 風險、備孕須知一次看
台北榮民總醫院婦產科醫師葉長青表示，婦產科中，臨床上只要超過35歲的孕媽媽就是「高齡產婦」，高齡產婦最重要的就是「規律產檢」，以避免高血壓、胎盤剝離或前置胎盤等「高危險妊娠」出現，日常生活中，高齡產婦「規律作息」是基本，飲食必須均衡，蛋白質可多補充，並少吃澱粉，以免導致血糖過高。
此外，高齡產婦也更容易面臨「妊娠糖尿病、子癇前症」等常見孕期併發症，且有更高的「流產或子宮外孕」機率；在分娩時，受限於產程較長、遲滯等問題，剖腹產手術的比例也都會顯著增加；葉長青提醒，想要避免「高危險妊娠」，最重要的就是事前與醫師做好完整且適合媽媽的備孕計畫。
國健署則說明，近年34歲以上產婦比例逐年上升，113年達近4成，相當於每2至3位懷孕婦女，就有1位是高齡產婦，國健署除了補助每位孕婦14次產前檢查外，針對「34歲以上孕婦」也有提供「產前遺傳診斷（羊膜穿刺）」每案最高5000元的補助。
