屏東縣枋寮分局7日晚間接獲自首案件，一名22歲、在墾丁打工的蔡姓男子到派出所坦承，自己於2023年10月因金錢糾紛，在南投一處民宅勒斃55歲劉姓婦人，並將遺體棄置於彰化山區。警方隨後帶他前往棄屍地搜尋，但因事隔兩年，遲遲未能找到遺體，讓案情一度陷入膠著，13日下午，屏東縣刑警大隊遂前往車城鄉福安宮，祈求土地公庇佑，沒想到隔天竟真在彰化芬園山區順利尋獲劉女遺體。回顧事件，12月7號傍晚6時許到枋寮派出所自首，指稱他與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2023年10月兩人相約在南投談判，因談判失敗，他一時氣憤便徒手掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。蔡男表示，犯案後多年心感不安、承受心理壓力，才決定投案。警方追查後，逮捕另一名24歲陳姓共犯，兩人皆被依殺人罪移送法辦，法院裁定收押禁見。不過，事發至今已超過兩年，警方曾帶蔡男前往彰化協助指認棄屍地點，但他無法準確指出位置，導致劉婦遺體，遲遲未能尋獲，更讓案情陷入膠著。尋屍進度一度停滯，讓警方焦頭爛額，因此13日下午，屏東縣刑警大隊人員與刑事局長，只好前往車城鄉福安宮，祈求土地公庇佑，讓案件能有所進展，沒想到就在隔天上午，警方竟真在彰化縣芬園鄉虹道橋下方，尋獲裝有劉女遺體的黑色垃圾袋，但由於已經過了兩年之久，屍體早已化成白骨。