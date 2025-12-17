我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全恩菲也表示，希望藉由這次見面，能為大家的聖誕週末增添溫暖，「期待在現場和大家見面，一起度過一段輕鬆、愉快的時光。」（圖／新北國王提供）

新北國王於12月20、21日主場聖誕主題週，特別邀請全恩菲擔任「王道銀行聖誕主題週」聖誕嘉賓，將現身新莊體育館，與到場球迷一同迎接歲末節慶時刻，為主場活動增添溫馨氛圍與話題亮點。全恩菲以亮眼外型受到關注，也累積不少人氣。此次受邀參與「王道銀行聖誕主題週」，她也相當期待能以更輕鬆的方式，與球迷面對面交流，留下美好回憶；活動期間，她也將加入 Queens 應援行列，帶來舞蹈應援表演，為現場注入更多熱鬧氣氛，實際應援站位將於後續另行公布。12月20日與21日，全恩菲將參與 Queens 簽名見面會，與球迷近距離互動；12月21日則將現身二樓環廊，參與聖誕主題活動體驗，並依序走訪皇家遊戲區、KINGSS 聖誕樹、球員介紹牆、官方商店、王道銀行專區、聖誕美食市集及繪畫區，陪伴球迷感受現場的節慶氛圍。全恩菲也表示，希望藉由這次見面，能為大家的聖誕週末增添溫暖，「期待在現場和大家見面，一起度過一段輕鬆、愉快的時光。」