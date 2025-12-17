我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂（右）嫁李玉璽疑似有孕。（圖／翻攝自許允樂的老兵魂臉書）

許允樂今（17）日宣布和小6歲李玉璽再婚，前妻張兆志也獻上祝福。張兆志先前曾在王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》中分享離婚心境，和許允樂2017年結婚，2023年離婚，6年的婚姻不長不短，但其實他從未想過分開，甚至形容許允樂是相機中「最美好的風景」，沒了她也無法再拍出更好的，離婚後他也獨自療傷，把日子慢慢地、淡淡地就過了。張兆志和許允樂結婚6年，因為對生小孩沒共識最後離婚收場，但其實張兆志從未想過離婚，他曾在座談會中被觀眾問，離婚後如何看待下一段婚姻或是感情？張兆志一聽這問題就忍不住哽咽，他對那名觀眾說：「你看後面那個拿相機的大哥，問一下拍照的人，鏡頭裡已經拍出最美麗的風景，怎麼還可以拍出其他風景？」王偉忠說：「這是在形容小樂。」張兆志說：「對，我的心情也是這樣，把這感覺說出來其實滿好的。」王偉忠也問，如何應付這種離婚後的心情？張兆志坦言，小時候父母吵架時，他就得自己處情緒，好在有這樣的經歷，也習慣了跟自己商量：「就把自己包著，找到一種自己的療傷方式，也不太說，日子慢慢淡淡地過了。」張兆志說，離婚以來自己都沒有對外說過些什麼，只有在IG上PO出一段話「安靜就是最好的祝福」，如今許允樂找到能共度一生的另一半，張兆志也低調發文，「願這世界，能溫柔托住，妳的幸福。」被讚是最佳前夫。