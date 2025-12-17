我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，且強推多項法案，弱化中央政府財政與國家防衛實力；他強調，執政團隊為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德在會中重申，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平，但看到，過去一年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。賴清德提到，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。賴清德感嘆說，令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決，他們更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。賴清德表示，要大家說明，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。賴清德說，民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，他與執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。賴清德提到，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。賴清德說，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。賴清德強調，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來，「大家一起堅守憲政底線，守護我們珍愛的日常生活」。