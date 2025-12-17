我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏于喬高齡懷上第一胎，喜不自勝。（圖／記者葉政勳攝）

▲徐若瑄為生兒子受盡皮肉之痛，身心都承受極大壓力。（圖／徐若瑄IG）

▲伊能靜2016年在加州生下重3190克的女兒「小米粒」。（圖／秦昊微博）

41歲夏于喬與大8歲知名導演林書宇結婚6年，女方今（17）日在粉專公開超音波照片，宣布懷孕，其實與夏于喬同樣大齡懷孕、生子的女星還不少，如林志玲（47歲）、伊能靜（46歲）、大S（40歲）、徐若瑄（40歲）、蔡少芬（45歲）等人，其中，徐若瑄忍受打超過300支安胎針的痛楚，就為了保住胎兒。「台灣第一名模」林志玲的求子之路艱辛，因為是高齡懷孕、生產都有一定程度的風險，她婚後肚皮的動靜一直是外界關注焦點，2022年1月31日除夕當天，女神終於捎來大喜訊，與老公AKIRA共同宣布迎來第一胎兒子，林志玲曾經表示孩子是上天賜予的禮物，總算在47歲時如願以償，生下愛子，她的經歷也鼓舞許多同樣高齡求子的女性。已故女星大S 2014年、38歲生下大女兒汪希玥，2年後產下次子汪希箖，當時已經40歲，2018年4月又傳出懷了第三胎，不過遺憾產檢時，醫生表示無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎「發育不全」，評估後終止懷孕，大S表示：「雖然跟這個孩子的緣分很短，卻讓我體會到很多，相信好好珍惜此刻全家人在一起的溫暖時光，就是幸福。」徐若瑄2015年在新加坡誕下兒子Dalton，當時40歲，已經是高齡產婦，她曾經回憶生子過程，孕期4個多月都在臥床安胎，138天沒洗澡、洗頭，上廁所等吃喝拉撒都在床上，一雙腿因此肌肉萎縮，產後還藉由頻繁復健才能站立，此外，為了保住胎兒，期間挨了300多針，「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針。」演出《甄嬛傳》的香港女星蔡少芬，生第一胎女兒時37歲，已屆高齡產年紀，2年後再產下次女，沒想到，6年後、45歲意外又懷孕，2019年11月公布兒子張樂兒出生，蔡少芬笑說，其實生完第二胎早就封肚，兒子是「美麗的意外」。伊能靜2015年嫁給小10歲秦昊，婚後就積極備孕，嘗試許多方法導致身材忽胖忽瘦，最後終於自然受孕，連醫生都說「比被雷打到機會還低」，隔年便以46歲高齡生下女兒小米粒，當年算是兩岸演藝圈最高齡產婦。