超商咖啡已經成為許多人生活當中的必需品，同時因為供應量大，極少出現無法販售的情況。不過，近期就有諮商心理師在超商，目睹店員以「今天賣完了」為由，不賣咖啡給一位老爺爺，事後詢問後才得知，原來爺爺有時會忘了自己買過咖啡，店員出於關心才會出此策略，暖心原因曝光也讓大批網友的心靈被治癒了。
爺爺到超商買咖啡！店員喊「賣完了」原因超貼心
諮商心理師胡展誥今（17）日在臉書粉專表示，幾天前他到全家便利商店買茶葉蛋時，目睹了一幕讓他印象深刻的情景。一位年長的爺爺想買咖啡，但年輕的店員婉拒了他，爺爺堅持要買，雙方經過幾番僵持後，店員才說「今天的咖啡已經賣完了」，並提醒爺爺要把錢收好，「明天來，我一定會泡咖啡給你喝！」爺爺聽完之後才無奈地緩步離開超商。
親眼看見這情況，胡展誥也猜測這應該不是第一次發生，因此好奇走上前詢問店員：「爺爺是不是有什麼狀況呢？」年輕店員解釋，這位爺爺有時會忘記自己已經喝了幾杯咖啡，因此如果一天內重複來買，他就不會再賣給爺爺。
聽完年輕店員的說法，胡展誥也十分感動，不禁讚嘆：「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤，真的很佩服一個人能把話說得如此溫柔，覺得連在旁邊的我也被滋養了」。
全家年輕店員超級暖心的舉動曝光後，也讓超過5千名網友留言大讚，「這店員好溫柔⋯很佩服他這麼有耐心對待爺爺，也記得爺爺的狀況，默默用他的方式守護著爺爺」、「暖心的店員像孫子一樣的體貼呵護著爺爺」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖，失智症的人越來越多了」、「真心覺得便利商店員工都是神人」、「謝謝有這樣的店員在社會的角落發著光」。
資料來源：胡展誥諮商心理師
